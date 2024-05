Listonosze bez dostępu do skrzynek pocztowych

Właściciele nieruchomości powinni zapewnić listonoszom nieutrudniony dostęp do skrzynek pocztowych - przypomina Poczta Polska. Listonosze mają bowiem problemy z dostarczaniem przesyłek szczególnie na ogrodzonych osiedlach.

Poczta Polska przypomina, że właściciele nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz właściciele budynków mieszkalnych są zobowiązani umieścić skrzynkę pocztową, która spełnia prawnie określone wymogi. Kwestię tę reguluje ustawa Prawo pocztowe.

Poczta zwija działalność

„W budynkach jednorodzinnych skrzynka pocztowa powinna znajdować się przed drzwiami budynku lub w ogólnodostępnej części nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych, w których jest więcej niż 3 lokale, skrzynka musi być ulokowana w części ogólnodostępnej. Każdy lokal to oddzielna skrzynka pocztowa” - wskazała Poczta Polska.

Operator pocztowy zwrócił uwagę, że „wszechobecne” grodzenie osiedli powoduje, że listonosze mają problem z dostaniem się na posesje, a tym samym dostarczeniem korespondencji. Jak podano, w wielu przypadkach skrzynki są umieszczone za bramami ogrodzonych osiedli i nie ma komu wpuścić listonosza na klatkę.

„Niestety spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie są chętne do udostępniania listonoszom kodów czy kluczy lub też takiego umiejscowienia skrzynek, aby był do nich swobodny dostęp” - wskazała Poczta Polska. Jako przykład podała osiedle w dużym mieście: „skrzynki znajdują się za zamkniętymi drzwiami, więc codziennie listonosz jest zmuszony na recepcji odebrać niemal 120 nieoznakowanych kluczyków/czipów, przy pomocy których próbuje dostać się do miejsc, gdzie znajdują się skrzynki”.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

Anna Bytniewska (PAP)/bz

