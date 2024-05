Tantiemy po nowemu! Co czeka artystów?

We wtorek rząd zajmie się ustawą wdrażającą dyrektywę DSM o tantiemach i prawach autorskich, która zostanie przekazana do dalszych prac w parlamencie - poinformował w czwartek minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

„W przyszły wtorek na rządzie stanie ustawa wdrażająca dyrektywę DSM, czyli ta słynna ustawa o tantiemach i prawach autorskich. To oznacza, że we wtorek zostanie przekazana już do parlamentu do dalszych prac” - mówił Sienkiewicz podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Wszystko na następcę?

Sienkiewicz zapewnił, że niezależnie od tego, kto będzie jego następcą, w 2024 r. będzie procedowana ustawa o zawodzie artysty.

W drugiej połowie roku, według naszego harmonogramu, powinna być uchwalona.

Artysta zasługuje na wynagrodzenie

„Artystom za ich dzieła należy się wynagrodzenie, ponieważ to jest norma europejska. To jest na kontynencie europejskim przyjęte jako oczywistość. Te dzieła sztuki, które Europa wytworzyła przez tysiąc lat, są takim samym dziedzictwem do ochrony jak współczesna działalność artystyczna w dziedzinie kultury, która także powinna być gratyfikowana w ssposób systemowy. Na tym polega postęp i na tym polega zmiana. I to ta ustawa opisuje bardzo precyzyjnie” - powiedział minister kultury.

Celem projektowanej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2019 r.: dyrektywy 2019/789 ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG (tzw. dyrektywy „satelitarno-kablowej II”), a także dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (tzw. dyrektywy „Digital Single Market”). Termin implementacji obydwu dyrektyw upłynął 7 czerwca 2021 r., ale Komisja Europejska dopiero 4 czerwca 2021 r. opublikowała wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania art. 17 „dyrektywy DSM” przez ustawodawców krajowych.

