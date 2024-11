Przesądzone! Wzrosną opłaty za badanie techniczne auta

W tym roku Ministerstwo Infrastruktury skieruje do prac legislacyjnych rządu projekt ustawy o badaniach technicznych pojazdów - poinformował w środę w Sejmie wiceszef resortu Stanisław Bukowiec. Projekt ma zawierać m.in. mechanizm ustalania wysokości opłaty za badanie, zapewniający jej waloryzację.

Jak powiedział Bukowiec w środę podczas posiedzenia plenarnego Sejmu, do tej pory do polskiego porządku prawnego nie została implementowana dyrektywa europejska z 2014 roku, która stanowi „ramy prawne dotyczące systemu badań technicznych pojazdów”. Wiceszef resortu zaznaczył, że regulacje te powinny być wdrożone do 2017 r., a stosowane od 2018 r.

Wiceszef resortu odniósł się do wystąpienia posła Tadeusza Tomaszewskiego z Lewicy, który zwrócił się do MI z pytaniem, kiedy zostanie znowelizowane rozporządzenie określające wysokość opłaty za obowiązkowe badanie techniczne samochodu. Tomaszewski przypomniał, że nie była ona waloryzowana od 20 lat i wynosi 98 zł + VAT.

„W Ministerstwie Infrastruktury trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektu ustawy wdrażającej dyrektywę (…) oraz wniosku o jego wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Wniosek ten powinien zostać opracowany i złożony w najbliższym czasie” - powiedział Bukowiec.

Odpowiadając na głosy z ław poselskich, doprecyzował, że wniosek zostanie złożony „jeszcze w tym roku„.

Uszczelnienie systemu badań technicznych

Jak wskazał wiceminister, przygotowywany projekt ma na celu uszczelnienie systemu badań technicznych, a także stworzenie spójnego systemu nadzoru nad prawidłowością badań, co skutkować ma eliminowaniem z ruchu pojazdów w złym stanie technicznym.

Projekt ma również zawierać przepisy wprowadzające nowy system szkolenia diagnostów, zapewniający im możliwość podnoszenia kompetencji, by nadążały one za zmianami technologicznymi w motoryzacji.

Według przekazanych przez wiceministra informacji, w projekcie znajdą się również rozwiązania urealniające wysokość opłaty za badanie techniczne i zapewniające jej regularną waloryzację.

„Wychodząc naprzeciw postulatom branży projekt zakłada systemową zmianę założeń w zakresie ustalania stawki opłaty za przeprowadzenie badania technicznego poprzez powiązanie wskazanej opłaty z obiektywnym, niezależnym od systemu badań technicznych wskaźnikiem, tak aby zapewnić cykliczną waloryzacje tych opłat. Niewątpliwie utrzymywanie wysokości opłat na niezmienionym od 20 lat poziomie nie odpowiada potrzebom zmieniającego się otoczenia gospodarczego przedsiębiorców” - zaznaczył Bukowiec.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ile kosztuje drewno na opał?

W pomocy militarnej dla Kijowa doszliśmy do ściany

Iga Świątek – ile zarobiła na korcie? Kwota oszałamia

»» Dr Zbigniew Kuźmiuk o rosnących problemach budżetu - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24