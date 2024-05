Kto ma zarządzać lasami? Teraz ekolodzy

Projekt ustawy dotyczący kontroli społecznej nad lasami został złożony do kancelarii premiera - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Projekt zakłada, że w zarządzaniu lasami większą rolę będą odgrywać organizacje społeczne, w tym także ekologiczne.

Dorożała odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytanie posła Rafała Kasprzyka (Polska 2050-TD) dotyczące zmian w gospodarowaniu lasami w kontekście wyroku TSUE.

Ochrona ważniejsza od gospodarki

Chodzi o wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z marca 2023 roku w sprawie tzw. dobrych praktyk w gospodarce leśnej. TSUE orzekł m.in., że ochrona gatunkowa jest ważniejsza od prowadzenia gospodarki leśnej oraz, że strona społeczna powinna mieć możliwość zaskarżenia planów dotyczących lasów.

Dzisiaj złożyliśmy projekt zmiany ustawy dotyczącej właśnie kontroli społecznej nad lasami. To jest efekt i wynik m.in. wyroków Europejskich Trybunałów. Ten projekt jest złożony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - mówił wiceminister.

Upodmiotowić ekologów

Projekt ustawy ma zwiększyć partycypację obywateli i organizacji społecznych w zarządzaniu lasami. Zakłada on włączenie w system decyzji o zarządzaniu lasami regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, jak również rad gmin.

Dorożała dodał, że projekt daje możliwość zaskarżenia planów związanych z lasami w ciągu 30 dni, jeśli tylko nie będą spełniać przyjętych dobrych praktyk, nawet w przypadku podpisania ich przez ministra.

Pod koniec kwietnia Dorożała wyjaśniał w rozmowie z PAP, że nowe przepisy mają „upodmiotowić wszystkie organizacje społeczne, ekologiczne” w obszarze opracowywania planów. Dodał, że wzmocniona ma być także rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, które będą opiniować te dokumenty.

Prawo do skarżenia Plan Urządzenia Lasu (PUL) miałyby organizacje, stowarzyszenia i fundacje, które już są zarejestrowane (przynajmniej od 12 miesięcy). W nowych przepisach miałby się znaleźć katalog przesłanek na podstawie których będzie można zaskarżyć PUL do sądu.

Jak w sprawie Białowieży

Na niezgodność polskich przepisów z unijnymi ws. możliwości skarżenia PUL-i do sądów w 2023 r. wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE.

Kilka lat temu organizacje ekologiczne bezskutecznie próbowały zablokować w sądach administracyjnych zmiany PUL trzech nadleśnictw z Puszczy Białowieskiej, które zakładały większe cięcia drzew.

Plan Urządzenia Lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa. Zawiera on opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest sporządzany co 10 lat m.in. na podstawie ustawy o lasach.

