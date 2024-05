Kościół obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Kościół katolicki w Polsce obchodzi w niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli wstąpienia Jezusa Chrystusa do nieba. Od 2004 r. święto obchodzone jest w naszym kraju w VII niedzielę wielkanocną, a nie w czwartek 40 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim.

Na początku Kościół świętował Wniebowstąpienie Jezusa i Zesłania Ducha Świętego jako jedno wydarzenie. Rozdzielenie nastąpiło około 370 r.

Wniebowstąpienie Pańskie jest zakończeniem ziemskiego życia Chrystusa i zapowiedzią Jego powtórnego przyjścia. Świadectwem tego są słowa zapisane w Dziejach Apostolskich:

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.