Sensacja wyborcza we Francji. Marine Le Pen miażdży

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w niedzielę, że rozwiązuje Zgromadzenie Narodowe i wyznacza przedterminowe wybory parlamentarne; pierwsza tura odbędzie się 30 czerwca, a druga tura - 7 lipca.

Decyzję tę Macron obwieścił po ogłoszeniu sondaży exit polls w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mówią one o wygranej, ze znaczną przewagą, skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego związanego z Marine Le Pen.

Sondaże exit poll we Francji wskazują, że prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), związane z Marine Le Pen, zdobyło ok. 32 proc. głosów w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Exit poll ośrodka Ipsos mówi o 31,5 proc. głosów, a ośrodka Ifop - o 32,4 proc. poparcia dla tej partii.

Listę Zjednoczenia Narodowego, dawnego Frontu Narodowego, otwierał Jordan Bardella, który jest obecnie szefem tej partii.

Według sondaży na drugim miejscu znalazła się lista prezydenckiej partii Odrodzenie (Rennaissance), którą otwierała europosłanka Valerie Hayer. Exit poll przyznają jej około 15 proc. głosów - a więc dwukrotnie mniej niż liście ZN.

W wyborach do PE, według exit poll, na trzecim miejscu uplasowała się Partia Socjalistyczna na czele z Raphaelem Glucksmannem, uzyskując około 14 procent głosów.

Macron: reakcja na wzmocnienie nacjonalistów

W wystąpieniu telewizyjnym szef państwa ocenił, że wynik wyborów do PE ”nie jest dobrym rezultatem dla partii, które bronią Europy„.

Wzmocnienie „nacjonalistów i demagogów jest niebezpieczne dla naszego narodu, ale także dla naszej Europy, dla miejsca Francji w Europie i na świecie” - powiedział Macron.

Ocenił, że spodziewany wynik skrajnej prawicy sięga niemal 40 procent. Sondaże exit polls mówią o ponad 30 proc. głosów w wyborach do PE dla Zjednoczenia Narodowego, ale także o około 5 proc. dla innej skrajnie prawicowej partii - Rekonkwisty.

Marine Le Pen: jesteśmy gotowi na przejęcie władzy

Wcześniej w niedzielę, po ogłoszeniu sondaży exit polls, a przed podaniem oficjalnych wyników, szef Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella oznajmił, że jego partia domagać się będzie rozpisania wyborów parlamentarnych.

28-letni Bardella otwierał w wyborach do PE listę wyborczą ZN - dawnego Frontu Narodowego, przez długi czas kierowanego przez Marine Le Pen, która pozostaje nieformalną liderką tej partii.

Le Pen oświadczyła, że jej ugrupowanie jest gotowe na nowe wybory i przejęcie władzy we Francji, „jeśli naród mu zaufa”.

„Jesteśmy gotowi odbudować kraj, gotowi bronić interesów Francuzów, gotowi położyć kres masowej imigracji, gotowi uczynić priorytet z siły nabywczej Francuzów, gotowi rozpocząć reindustrializację kraju” - powiedziała przywódczyni francuskiej skrajnej prawicy.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP), sek

