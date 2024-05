Konsumpcja wciąż motorem wzrostu gospodarczego

Konsumpcja napędza wzrost gospodarczy dzięki silniejszemu wzrostowi wynagrodzeń – czytamy w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do czwartkowych danych GUS o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Z kolei ekonomiści ING BSK Rafał Benecki i Adam Antoniak przewidują, że w maju będzie widoczne dalsze odbicie konsumpcji ze względu na wysoki wzrost płac i pogodę. Ich zdaniem poprawa konsumpcji będzie widoczna w całym II kw. 2024 r.

GUS w czwartek opublikował dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu 2024 r., która wzrosła o 4,1 proc., a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,8 proc.

Jego zdaniem konsumpcję napędza szybki wzrost wynagrodzeń. Przypomniał, że były one w kwietniu o 11,3 proc. wyższe niż przed rokiem, co – po skorygowaniu o inflację - oznacza wzrost wartości nabywczej pensji o 8,7 proc. w ujęciu rocznym. Analityk PIE uważa, że „szybki wzrost zamożności” daje Polakom przestrzeń zarówno na odbudowę oszczędności, jak i zwiększenia konsumpcji.

W komentarzu do danych GUS ekonomiści ING BSK Rafał Benecki i Adam Antoniak ocenili, że dane odsezonowane wskazują na spadek sprzedaży o 3,5 proc. w ujęciu miesięcznym, po stabilizacji w marcu.

„Największym negatywnym zaskoczeniem był spadek sprzedaży żywności (-6,8 proc. r/r). Mogło być to związane z wczesną Wielkanocą w 2024 i wysoką bazą odniesienia z ubiegłego roku, kiedy większość wydatków świątecznych przypadła na kwiecień” – zaznaczyli ekonomiści banku.

Ich zdaniem inną przyczyną niższej sprzedaży żywności były zapasy, jakie część konsumentów robiła w marcu w obawie przed wzrostem cen po przywróceniu VAT w kwietniu. Dodali jednak, że w marcowych danych tego nie widać.

„Po lepszych od oczekiwań kwietniowych danych o produkcji przemysłowej, dane o sprzedaży detalicznej nieco rozczarowały, chociaż wskazują na kontynuację ożywienia gospodarczego. Systematyczna odbudowa realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych nadal w ograniczonym stopniu przekłada się na zwiększoną aktywność zakupową. Konsumenci najprawdopodobniej wciąż nie czują się komfortowo z obecnym poziomem oszczędności albo zagrożeniem wojennym, co przekłada się na niższą krańcową skłonność do konsumpcji i zwiększoną tendencję do akumulowania oszczędności” – zauważono w komentarzu ING BSK.