Przemysł wstaje z kolan. Wysoki wzrost produkcji

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 3,2 proc. r/r w październiku 2025 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 5,4 proc.

„W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,2 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,6 proc.), natomiast w porównaniu z wrześniem br. zwiększyła się o 5,4 proc.. W okresie styczeń-październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,7 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1 proc. niższym niż we wrześniu br., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 1,8 proc.

Analitycy Pekao: Kolejny bardzo dobry odczyt z przemysłu

Kolejny bardzo dobry odczyt z przemysłu - produkcja w październiku wzrosła o 3,2% r/r (konsensus 2,4) mimo szeregu niesprzyjających czynników (efekty bazy, dni robocze). Pozytywnie zaskoczyło też budownictwo (4,1% r/r vs konsensus 0,8). 4Q polska gospodarka rozpoczyna solidnie - oceniają analitycy Banku Pekao.

Analitycy mBanku: konsensus został wyraźnie pobity

Dobre wieści również z przemysłu, gdzie po świetnym wyniku we wrześniu kolejny miesiąc przyniósł również mocny odczyt. Konsensus został wyraźnie pobity, choć po odsezonowaniu odnotowaliśmy niewielką korektę. Konkludując, polska gospodarka odważnym krokiem weszła w Q4 - zauważają na X analitycy mBanku.

Analitycy ING: odbicie popytu inwestycyjnego

Pomimo braku wsparcia ze strony efektów kalendarzowych produkcja przemysłowa zaskoczyła pozytywnie w październiku. Wzrost o 3,2%r/r przebił konsensus 2,4%r/r. W strukturze widać odbicie popytu inwestycyjnego i pośredniego przy większym finansowaniu obronności i infrastruktury - wskazują analitycy Banku ING.

ISBnews, sek

