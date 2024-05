Blokada numeru PESEL tuż-tuż. W czym pomoże?

Od 1 czerwca, jeżeli ktoś zaciągnie kredyt na zastrzeżony PESEL, to obywatel, którego numer został wykorzystany, nie będzie musiał spłacać zobowiązania - zapowiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Od 1 czerwca 2024 roku - zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości - banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze czy PESEL osoby, która np. chce wziąć kredyty lub zrobić wpis do księgi wieczystej, został zastrzeżony.

Podczas konferencji prasowej inicjującej akcję promocyjną nt. zastrzegania numeru PESEL w aplikacji mObywatel 2.0. szef resortu cyfryzacji zwrócił uwagę, że w Polsce w ostatnim tylko kwartale wyłudzanie kredytów wzrosło o ponad 12 proc.

Do próby wyłudzenia kredytu, różnego rodzaju oszustwa finansowego dochodzi średnio co 40 minut. To oznacza, że tylko w 2024 roku odnotowano ponad 3 tys. prób wyłudzeń - powiedział Gawkowski.