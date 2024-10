„Specjalista” od stłuczek. Jak wyłudzał odszkodowania

26 zarzutów dotyczących oszustw i wyłudzania odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych usłyszał 34-latek z powiatu raciborskiego. Według policji, celowo doprowadzał do kolizji drogowych; miał związek z 40 stłuczkami.

Sprawę prowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą raciborskiej policji. Sierż. sztab. Joanna Wiśniewska z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu powiedziała, że mężczyzna miał związek z 40 zdarzeniami drogowymi, w ponad 20 z nich uczestniczył jako kierowca, w pozostałych przypadkach był pasażerem lub właścicielem pojazdu, zgłaszającym szkodę.

Jak wynika z ustaleń postępowania, mężczyzna celowo doprowadzał do stłuczek w latach 2011-2021. Były one związane między innymi ze zmianą pasa ruchu i nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu. Mechanizm za każdym razem był podobny - znajdował ruchliwe miejsce, w którym łatwo sprowokować kolizję, najczęściej były to ronda.

Zdarzenia były związane np. ze zmianą pasa ruchu i nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu.

Jechał tak, by wjeżdżający na skrzyżowanie zderzali się z nim

„Wykorzystywał to, że jechał drogą z pierwszeństwem i w sposób nagły i dynamiczny przyspieszał tak, by wjeżdżający na skrzyżowanie zderzali się z nim” - opisała sierż. sztab. Wiśniewska.

Cztery kolizje związane ze zmianą pasa ruchu miały miejsce w Raciborzu na ul. Reymonta na drodze dwujezdniowej, gdzie jechał w taki sposób, że kierujący nie był w stanie go zauważyć, bo ciągle celowo utrzymywał się w martwym polu – dodała.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi 26 zarzutów. W sprawie zabezpieczono mienie o wartości 250 tys. zł. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

PAP, sek

