Złoty traci do innych walut: O jakich spadkach mowa?

Polska waluta w piątek rano straciła na wartości wobec euro wycenianego na 4,26 zł i do dolara, za który płacono 3,95 zł. Nie zmieniła się zaś wycena franka szwajcarskiego kosztującego 4,31 zł.

W piątek rano kurs złotego osłabł względem euro o 0,07 proc., do ponad 4,26 zł, a do dolara amerykańskiego o 0,12 proc., do niespełna 3,95 zł. Wycena franka szwajcarskiego wobec złotego się nie zmieniła i wynosiła ponad 4,31 zł.

W czwartek po południu euro kosztowało 4,26 zł, dolar ponad 3,93 zł, a frank szwajcarski był wyceniany na prawie 4,31 zł.

PAP/ as/