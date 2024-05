Czereśnie drogie "jak złoto". I nic się nie zmieni

Za ok. dwa tygodnie w sprzedaży pojawią się polskie czereśnie. Wiele plantacji czereśni wymarzło, więc owoców będzie mniej niż w ubiegłym roku, a ceny mogą być wyższe - poinformował PAP wiceprezes Związku Sadowników RP, producent czereśni Krzysztof Czarnecki.

„Wiele plantacji czereśni zmarzło, teraz dodatkowo drzewa ucierpiały z powodu gradobicia, więc na pewno zbiory czereśni będą mniejsze i nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy” - powiedział Czarnecki. Zaznaczył, że cena czereśni może być wyższa niż w ubiegłym roku, jaka ona będzie - zdecyduje rynek, będzie ona też zależała od wielkości importu.

Czereśnie uprawiane są m.in. w rejonie Sandomierza, Wrocławia, na Mazowszu, w okolicach Bydgoszczy i Piły. Uprawa czereśni jest wymagająca co do stanowiska, nie wszędzie się udaje, potrzebuje swoistego mikroklimatu - tłumaczył Czarnecki.

Sady czereśniowe są jedną z najbardziej dotkniętych przez kwietniowe przymrozki upraw, a kilka dni temu na Lubelszczyźnie przeszły burze gradowe całkowicie niszcząc sady - zaznaczył Czarnecki. Jak mówił na Mazowszu, „trochę plantacji zostało”, choć do zbiorów jest jeszcze kilka tygodni, więc jest to nadal wielka niewiadoma.

Ceny czereśni

Jak podaje portal sadyogrody.pl, ceny importowanych czereśni na rynku hurtowym w Broniszach początkiem maja były bardzo zróżnicowane, wahając się od 15 do 95 złotych za kilogram.

„Przed rokiem na początku czerwca na Broniszach polskie czereśnie były w cenie 160 zł/kg.”- ostrzegała Izabela Kaczorowska, sadowniczka prowadząca branżowy portal „Kobieta w sadzie” Jak dodała, później cena czereśni ma spaść i ostatecznie „płacić pewnie będziemy w okolicach 20 złotych”.

Jak przypomina Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zbiory czereśni w 2023 r. wyniosły 69 tys. ton wobec 76,6 tys. ton rok wcześniej. Średnia cena zbytu tych owoców w ub.r. wyniosła 6,1 zł/kg, w 2022 r. 6,4 zł/kg. Najwięcej czereśnie kosztowały w 2020 r., średnio - 11,8 zł/kg.

Krzysztof Czarnecki, wiceprezes Związku, podkreśla, że na razie w sprzedaży nie ma polskich czereśni, te które teraz można kupić pochodzą z Grecji czy Hiszpanii. Dodał, że jakieś wczesne odmiany polskich czereśni mogą pojawiać się na straganach, ale w małych ilościach i raczej będą one słabszej jakości.

Czereśnie są owocem, który jest w zasadzie przeznaczony do bezpośredniej konsumpcji. Raczej nie robi się z niego przetworów, ani się go nie mrozi. Większość krajowych zbiorów trafia więc na krajowy rynek, a tylko część jest eksportowana.

Czereśnie w 2024 roku

W tym roku wegetacja czereśni w naszym kraju jest przyspieszona o ok. dwa, trzy tygodnie. Owoce pojawią się w połowie czerwca, zbiór potrwa ok. miesiąca, ale będą sprzedawane do połowy sierpnia - już z chłodni - poinformował Czarnecki.

pap, jb