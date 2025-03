Zwrot na rynku konsumenckim. „Stary model nie działa”

Branża dóbr konsumenckich odnotowała globalny wzrost sprzedaży o 7,5 proc. r/r w 2024 r., wobec 9,3 proc. wzrostu w 2023 r. i 9,8 proc. w 2022 r., wynika z raportu Bain & Company. Za spowolnienie odpowiadają zmieniające się nawyki zakupowe i wysokie koszty życia - główne zmartwienie konsumentów w Europie i USA - 80 proc. badanych deklaruje, że ogranicza wydatki, co dodatkowo osłabia rynek produktów konsumenckich.

Według Consumer Products Report, na rozwiniętych rynkach w 2023 r. wzrost był na poziomie 7,7 proc., ale w ub.r. wskaźnik spadł do 4,5 proc., a obecna sytuacja to skutek długotrwałej inflacji - na koniec 2024 roku ceny w USA i UE były o ponad 20 proc. wyższe niż na początku 2020 roku. Z kolei rynki wschodzące osiągnęły 11 proc. wzrost wartości sprzedaży detalicznej r/r - co jest wynikiem zbliżonym do poprzednich lat i ponad dwukrotnie wyższym niż tempo wzrostu na rynkach rozwiniętych w 2024 roku. Sprzedaż rosła nie tylko z powodu wyższych cen produktów, ale też dzięki większej skali sprzedaży. Wolumen wzrósł o 3 proc., podczas gdy ceny rosły wolniej niż na innych rynkach. Rynki wschodzące odpowiadały za niemal cały globalny wzrost sprzedaży produktów konsumenckich, podkreślono.

Dotychczasowy model wzrostu przestaje działać

„Ubiegły rok był trudny dla największych firm z branży dóbr konsumenckich. Wraz ze spadkiem inflacji mogliśmy zauważyć, że dotychczasowy model wzrostu, oparty na zwiększaniu skali i podnoszeniu cen, przestaje działać. Podnoszenie cen nie gwarantuje długoterminowego wzrostu, co stanowi wyzwanie dla branży. Firmy, które to zrozumieją i odpowiednio dostosują swoje strategie, mogą zdobyć przewagę nad konkurencją. Kluczem do sukcesu jest dobre planowanie i inwestowanie w innowacje, zwłaszcza w generatywną sztuczną inteligencję, która może stać się efektywnym narzędziem i źródłem przewagi konkurencyjnej” - powiedział partner zarządzający warszawskim biurem Bain & Company Patryk Rudnicki, cytowany w komunikacie.

„Inflacja w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, zaczyna się stabilizować, chociaż nadal pozostajemy w czołówce Unii Europejskiej pod względem jej wysokości. Ceny żywności i energii wzrosły w styczniu, ale nie zmieniają się już tak gwałtownie, co pomaga wyhamować presję cenową. Wciąż obserwujemy trend wzrostowy dla cen z sektora usługowego. W przypadku dóbr konsumenckich możemy być bardziej optymistyczni - popyt w Polsce rośnie, co napędza produkcję. Niższa inflacja, w porównaniu do ostatnich lat, to dobry sygnał dla firm i inwestorów, jednak niepewna sytuacja polityczna na świecie i jej wpływ na perspektywę makroekonomiczną stanowi dodatkowy czynnik ryzyka” - dodał.

Masowe marki w odwrocie?

Najwięksi gracze w branży stoją przed nowym wyzwaniem - konsumenci coraz częściej wybierają lokalne i niszowe marki (insurgent brands) zamiast produktów masowych. Według analizy Bain & Company, 50 największych na świecie firm z sektora dóbr konsumenckich odnotowało w I poł. ub.r. wzrost przychodów na poziomie 1,2 proc., zaś w USA niszowe marki odpowiadały za 40 proc. wzrostu rynku produktów konsumenckich.

Wpływ na rynek dóbr konsumenckich mają też zmiany nawyków zakupowych związane z rosnącą niechęcią konsumentów do produktów wysoko przetworzonych, czy wzrastającą popularnością leków na otyłość. Kluczowe znaczenie dla ewolucji nawyków konsumentów mają też trendy związane z migracją, zmianami w modelu rodziny czy starzeniem się społeczeństwa. Dla firm z tego sektora oznacza to konieczność elastycznego dopasowania się do nowej rzeczywistości i szukania innowacyjnych sposobów na utrzymanie konkurencyjności.

Ratunek w sztucznej inteligencji

Mimo, że 90 proc. liderów branży dóbr konsumenckich uważa sztuczną inteligencję za kluczową, dla większości firm to wciąż odległy temat - 37 proc. respondentów uznaje ją za jeden z pięciu najważniejszych priorytetów, a 6 proc. firm ma jasną strategię jej wdrażania. Jak zauważa Bain & Company, zaawansowani technologicznie detaliści już dziś skutecznie wykorzystują AI do usprawniania łańcuchów dostaw, automatyzacji tworzenia treści oraz precyzyjnego targetowania działań marketingowych. Tymczasem większość firm produkujących dobra konsumenckie wciąż nie wykorzystuje w pełni potencjału tych technologii, pozostając w tyle za liderami rynku. Wdrożenie sztucznej inteligencji nie jest już wyborem – to konieczność. Firmy, które skutecznie zintegrują AI ze swoimi modelami biznesowymi, wyznaczą kierunek dla całej branży. Najbardziej innowacyjne firmy nie czekają na idealne rozwiązania, zamiast tego stopniowo wdrażają AI w codzienne procesy, testują nowe podejścia i stale się uczą. Kluczem jest łączenie szybkich wdrożeń z długoterminową strategią cyfrowej transformacji, podkreślono także.

