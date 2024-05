Młodzi najbardziej przeciwni obecności Polski w UE

Najwięcej przeciwników obecności Polski w Unii Europejskiej jest wśród najmłodszych Polaków. Aż 23 proc. osób między 18. a 24. rokiem życia uważa, że miejsce naszego kraju jest poza Wspólnotą. W grupie respondentów w wieku 25-29 lat odsetek ten sięga 18 proc.

instytut badawczy Opinia24 na zlecenie radia TOK FM zapytał reprezentatywną grupę Polaków o stosunek do członkostwa w EU. Lwia część ankietowanych, bo aż 82,5 proc., określiło się jako zwolennicy tej sytuacji. Przeciwnych przynależności naszego kraju do struktur europejskich jest zaledwie 12,5 proc. pytanych.

„Jeśli uzyskane wyniki nałożymy na miejsce zamieszkania ankietowanych, okaże się, że tylko wśród mieszkańców wsi jest nieco mniej zwolenników członkostwa Polski w UE niż w całej populacji – na prowincji wskaźnik ten wynosi 80 proc.” – czytamy w podsumowani badania.

Mężczyźni bardziej eurosceptyczni

Udział eurosceptyków wyższy jest wśród mężczyzn i wynosi 18 proc. W kontrze ustawia się zaledwie 7 proc. kobiet. „W sondażu zapytaliśmy również o korzyści z członkostwa Polski w UE. 59,8 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że oprócz pieniędzy czerpiemy z obecności w UE także inne korzyści. Przeciwnego zdana jest 16 proc. populacji” – czytamy w opracowaniu. W sondażu zapytano ponadto, w jakim stopniu ankietowani i ankietowane odczuwają w życiu codziennym korzyści z obecności Polski w UE. Niemal połowa (49,6 proc.) pytanych odczuwa je na co dzień, a 23,7 proc. respondentów oceniło, że takich korzyści nie dostrzega.

Polacy doceniają istnienie Strefy Schengen

Autorzy badania wskazali również co byłoby największą stratą dla ankietowanych, gdyby Polska opuściła struktury Unii Europejskiej. Najwięcej głosów otrzymała możliwość podróżowania do innych krajów UE bez paszportu. Na kolejnym miejscu znalazło się poczucie utraty bezpieczeństwa, a dalej – pieniądze, które otrzymujemy z unijnego budżetu, dostęp do wspólnotowego rynku oraz przynależność do wspólnoty cywilizacji Zachodu.

Oprac. GS

