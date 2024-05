Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – poinformowała po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

„Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa (…) wraz ze sprawozdaniem (…) oraz uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za 2023 rok – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów” – podano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Ponad 8 mld zł deficytu

W ub.r. dochody budżetu państwa wyniosły 574 mld zł, natomiast wydatki 659,6 mld zł. Z kolei deficyt budżetowy sięgnął 85,6 mld zł. Na koniec 2023 roku Państwowy Dług Publiczny (PDP) wyniósł 1 bln 328 mld 107,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2022 roku o 118 mld 609,4 mln zł. W relacji do PKB, PDP spadł z 39,3 proc. do 38,9 proc.

PKB do góry o 0,2 proc.

Z kolei dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) wyniósł na koniec 2023 roku 1 bln 691 mld 179,8 mln zł. Oznacza to wzrost o 178 mld 407,1 mln zł w stosunku do końca 2022 roku. Jednocześnie relacja zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB sięgnęła w ub.r. 49,6 proc., w stosunku do 49,2 proc. na koniec 2022 roku. W 2023 roku tempo wzrostu PKB wyniosło 0,2 proc.

Źródło: PAP

Oprac. GS

WYPEŁNIJ ANKIETĘ. Pomóż nam ulepszyć wGospodarce.pl!