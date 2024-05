Euro? Polacy mówią twarde "NIE!"

57 proc. respondentów uważa, że Polska nie powinna wchodzić do strefy euro w ciągu najbliższych pięciu lat. Twierdząco na ten temat wypowiedziało się 29 proc. badanych - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, opublikowanego we wtorkowym wydaniu gazety.

Dziennik przypomina, że „wraz z wejściem do UE nasz kraj zobowiązał się do dalszej integracji europejskiej w przyszłości i wejściu do strefy euro, czyli do grona państw, w których euro zastąpiło waluty narodowe”.

Aktualnie w tej strefie jest już 20 państw.

Polacy mówią „NIE!”

W sondażu zapytano ankietowanych, czy Polska powinna wejść do strefy euro w ciągu najbliższych pięciu lat. Jak wykazało badanie, 57 proc. respondentów jest temu przeciwnych. Twierdząco na temat przyjęcia przez Polskę euro wypowiedziało się 29 proc., a 14 proc. nie ma zdania.

Badanie przeprowadzono 19 maja na próbie 1031 dorosłych Polaków.

