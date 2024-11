Wzrost produkcji wieprzowiny w UE. Polska liderem

Jak podaje Komisja Europejska, w pierwszym półroczu produkcja wieprzowiny w krajach Wspólnoty zwiększyła się o 1,7 proc. Liderem wzrostu pod względem ilościowym jest nasz kraj. Martwić może spadek wielkości eksportu i wewnątrzunijnej konsumpcji.

W pierwszym półroczu wyprodukowaliśmy o 77 tys. ton wieprzowiny więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. W czołówce uplasowały się jeszcze m.in. Niemcy, Węgry i Dania.

Ceny spadły, a mimo to eksport w dół

Wzrost podaży nie szedł jednak w parze ze wzrostem popytu, co doprowadziło do spadku cen. Mimo to unijna wieprzowina wciąż nie jest wystarczająco konkurencyjna na globalnym rynku, co sprawia, że eksport bywa dla producentów prawdziwym wyzwaniem. Szacuje się, że kraje Wspólnoty wyeksportują w br. aż o 6 proc. mięsa wieprzowego mniej niż w 2023 roku.

Europejczycy ograniczają spożycie

Ryzyko dla produkcji nadal stanowi afrykański pomór świń. Zdaniem analityków, choroba ta może przełożyć się na spadek podaży wieprzowiny w 2024 roku o około 0,5 proc. Poza tym, Europejczycy jedzą coraz mniej mięsa. Przeciętny mieszkaniec UE skonsumuje w tym roku niespełna 31 kilogramów wieprzowiny.

Źródło: Eurostat

