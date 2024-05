Impreza grillowa. To Polak musi mieć

56 proc. ankietowanych zaplanowało w tym roku udział w imprezie grillowej, co oznacza spadek po raz pierwszy od 2021 roku - wynika z badania dotyczącego zainteresowania Polaków grillowaniem. Spośród wiktuałów najczęściej kupowana jest kiełbasa, pieczywo i piwo.

Jak poinformowała firma Inquiry, w tym roku po raz pierwszy od 2021 r. odnotowano niewielki spadek zainteresowania udziałem w imprezie z grillem. Wśród głównych powodów rezygnacji z takich spotkań wymieniono brak odpowiedniego miejsca oraz inne plany na weekend.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Inquiry, zamiar zorganizowania w tym roku u siebie imprezy grillowej zadeklarowało 56 proc. ankietowanych, tyle samo badanych wskazało, że wybierze się na grilla do rodziny lub znajomych. Natomiast 20 proc. respondentów nie przewidywało spędzania w ten sposób wolnego czasu.

Ile wydajemy?

Z danych ankietowych wynika, że średnia kwota przeznaczona na jednorazowe zakupy grillowe w tym roku wyniosła 274 zł1. To - zauważono - niewielka zmiana w stosunku do maja 2023, ale bardzo duża w porównaniu do badania w 2021 r., kiedy średnie wydatki wynosiły 186 zł.

Gdzie robimy zakupy i co kupujemy?

W publikacji zaznaczono, że miłośnicy grillowania zaopatrują się przede wszystkim w Biedronce, która cały czas jest wśród respondentów najczęściej wybieranym sklepem, w którym realizują zakupy na grilla. Popularność tej sieci nieco jednak spadła - wskazało ją 63 proc. w porównaniu do 68 proc. w 2021 r. Zyskała natomiast sieć Dino, którą wybrało 24 proc. badanych w porównaniu do 16 proc. w 2021 r.

Z deklaracji respondentów wynika, że najczęściej na grilla kupują kiełbasę - 86 proc. wskazań, pieczywo - 70 proc. oraz piwo 68 proc. Na kolejnych miejscach znalazło się świeże mięso - 62 proc. oraz warzywa 52 proc. Niemal połowa respondentów kupuje gotowe produkty na grill (np. marynowane mięso). Popularne są również napoje bezalkoholowe - 44 proc. Rzadziej kupowane są ryby - 15 proc. wskazań, wino - 15 proc. czy przetwory warzywne - 12 proc.

Polacy wyraźnie wierni są +klasyce”, czyli produktom takim jak kiełbasa i piwo. Zakupy przeważnie planujemy - duże znaczenie odgrywa w tym przypadku przygotowana z myślą o grillowaniu oferta sklepów oraz promocje, z których chętnie korzystamy. Spora część grillujących sprawdza ofertę zanim uda się na zakupy. To ważna informacja dla producentów i sieci – oceniła Agnieszka Górnicka z Inquiry, cytowana w informacji.

Badanie zostało zrealizowane w kwietniu 2024 r. na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków (sondaż online na panelu YouGov).

