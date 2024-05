Inflacja wierzga! Wzrost cen w UE przebił prognozy

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,6 proc. r/r w maju 2024 r. wobec 2,4 proc. r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując wstępne dane. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,2 proc.

„Patrząc na główne składniki inflacji w strefie euro, oczekuje się, że usługi będą miały najwyższą roczną stopę w maju (4,1 proc., w porównaniu do 3,7 proc. w kwietniu), a następnie żywność, alkohol i tytoń (2,6 proc., w porównaniu do 2,8 proc. w kwietniu), towary przemysłowe nieenergetyczne (0,8 proc., w porównaniu do 0,9 proc. w kwietniu) i energia (0,3 proc., w porównaniu do -0,6 proc. w kwietniu)” - napisano w komunikacie Eurostatu.

Konsensus rynkowy wynosił 2,5 proc. r/r.

Impet wzrostu cen w strefie euro odbił w maju, czyli tuż przed pierwszą obniżką stóp przez EBC – wskazują analitycy mBanku

ISBnews, sek

