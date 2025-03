Najniższe od lat wyniki przewozów towarów na kolei!

Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 6,4 proc. r/r do 16,7 mln ton w lutym. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej spadły o 8,3 proc. do ok. 4,3 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

„W lutym 2025 r. kolej przewiozła prawie 16,7 mln ton towarów. Jest to mniej o 1,1 mln ton (-6,4 proc.) w stosunku do wyniku osiągniętego w lutym ubiegłego roku. Praca przewozowa wykonana w tym miesiącu przez pociągi towarowe wyniosła niespełna 4,3 mld tonokilometrów. Oznacza to spadek o prawie 0,4 mld tonokilometrów (-8,3 proc.) wobec lutego 2024 r. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która wyniosła prawie 6 mln pociągokilometrów, jest to o 0,6 mln pociągokilometrów mniej (-9,4 proc.) niż w poprzednim roku. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunków w lutym wyniosła 255,4 km - o ponad 5 km mniej niż w tym samym miesiącu w 2024 r.” - czytamy w komunikacie.

W porównaniu do wyników z wcześniejszych lat niższy wolumen masy obsłużonej koleją w lutym odnotowano tylko w 2016 r. (16,4 mln ton). W przypadku pracy przewozowej i eksploatacyjnej słabszy był luty 2021 r. Wtedy wartości tych parametrów wyniosły odpowiednio 3,9 mld pasażerokilometrów i prawie 5,9 mln pociągokilometrów.

Luty tego roku w przewozach towarowych zakończył się gorszymi wynikami niż styczeń. Pociągi towarowe przewiozły o 0,9 mln ton ładunków mniej (-5,3 proc.). W przypadku wykonanej pracy przewozowej i eksploatacyjnej były to wartości niższe odpowiednio o 164 mln tonokilometrów (-3,7 proc.) i o 0,4 mln pociągokilometrów (-5,6 proc.). W zestawieniu miesiąc do miesiąca o ponad 4 km zwiększyła się średnia odległość przewozu jednej tony ładunku, wskazano również.

W ciągu dwóch miesięcy 2025 r. kolej przewiozła niemal 34,3 mln ton towarów, co w porównaniu z tym samym czasem w 2024 r. oznacza o ponad 1,2 mln ton mniej (-3,5 proc.). Pociągi towarowe wykonały pracę przewozową o wartości prawie 8,7 mld tonokilometrów - to wynik niższy o 0,4 mld tonokilometrów (-4,6 proc.). Poziom pracy eksploatacyjnej na poziomie 12,4 mln pociągokilometrów to o 0,6 mln pociągokilometrów mniej (-4,7 proc.) niż w styczniu-lutym 2024 r..

