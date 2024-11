Giełda Bronisze: drożyzna na rynku owoców i warzyw

Na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach jest coraz mniej polskich warzyw; są one zastępowane importowanymi. To okres gruntownej przebudowy oferty. Praktycznie każdego dnia pojawia się jakiś odpowiednik naszych warzyw pochodzący z importu, np. rzodkiewka, kalafiory, ogórki czy pomidory. Sprawdziliśmy ceny najpopularniejszych warzyw i owoców.

Zbliża się nieuchronnie koniec sezonu letniego na polskie warzywa spod osłon i warzywa kapustne – zaczyna się sezon zimowy. Rewolucję w asortymencie widać m.in. po cenie krajowych warzyw, które wyraźnie drożeją.

Kalafiory drożeją na potęgę

Mamy do czynienia np. z nagłym skokiem cen kalafiorów z 4-5 do 8-9 zł za sztukę. W ostatnich dniach wzrosła też podaż krajowej papryki, co obniżyło jej cenę do około 7 zł/kg. Kończy się polska fasolka – przez co jej cena wzrosła do 15 zł/kg. Uspokoił się za to rynek ogórków szklarniowych. Ceny ustabilizował w tym przypadku import z różnych kierunków.

Pomidory z Maroka

W przypadku pomidorów, krajowe warzywa są wypierane przez te sprowadzane z Maroka. W obrocie pojawiły się pierwsze dostawy mandarynek i cytryn z Hiszpanii, choć hurtownicy preferują raczej owoce z RPA, gdyż są one bardziej słodkie. W atrakcyjnych cenach – po około 4 zł za sztukę – można kupić tureckie granaty.

Oprac. GS

