Uwaga! Niemiecki potentat mleczarski wchodzi do Polski

Niemieckie przedsiębiorstwo mleczarskie – DMK Deutsches Milchkontor – przejmie polską spółkę Mlekoma Dairy. Transakcja wymaga zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stosowny wniosek w tej sprawie został już złożony. DMK jest największą spółdzielnią mleczarską w Niemczech. Polskim championom – Grupie Mlekovita czy Mlekpolowi – przybył bardzo groźny rywal.

DMK ma przejąć 49 proc. udziałów w warszawskiej Mlekomie Dairy, stając się jedynym wspólnikiem w przedsiębiorstwie. Jak podaje portalspozywczy.pl, DMK Deutsches Milchkontor posiada 20 zakładów w Niemczech, dwa w Holandii i jeden – uwaga – w Rosji (!). Cytowany przez superbiz.se.pl portal leave-russia.org informuje, że po agresji na Ukrainę, firma zawiesiła inwestycje w Rosji, ale produkcja sera w jej zakładzie twa. Zyski ze sprzedaży mają być przeznaczane na cele charytatywne.

Rozpoznawalne marki i szerokie portfolio

DMK zatrudnia blisko 7,5 tys. osób (w tym ponad 300 kierowców cystern do przewozu mleka), współpracuje z 4700 dostawcami, przerabiając około 5,5 mld kg mleka rocznie. Plasuje to koncern w gronie najważniejszych dostawców produktów mleczarskich dla niemieckiego handlu detalicznego. Przychody DMK za 2022 rok wyniosły 5,47 mld euro. Portfolio produktów obejmuje sery, świeże produkty mleczne, żywność dla dzieci, lody, a także m.in. sery do pizzy oraz nadzienia do tabliczek czekolady. Do DMK należą takie marki, jak: MILRAM, Oldenburger, Humana, Alete czy Uniekaas.

Wraz z Mlekomą Niemcy przejmą dwie fabryki

Z kolei polska firma Mlekoma Dairy (rok powstania 1994) specjalizuje się w kompleksowej produkcji mleka odtłuszczonego, serwatki i śmietanki w proszku. oraz funkcjonalnych proszków mlecznych, które wykorzystywane są w sektorze spożywczym. Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej, Mlekoma Dairy oferuje też takie produkty jak sery, twarogi, masło, sery pleśniowe i sery typu śródziemnomorskiego, mascarpone czy serek duński w bloku. Firma ma dwa zakłady produkcyjne – w Brzezinach i Przasnyszu. Ich łączna roczna zdolność produkcyjna wynosi 42 tys. ton.

Źródło: portalspozywczy.pl, superbiz.se.pl, dmk.de, mlekoma.com

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pobór wróci? Sprawdź, czy powoła Cię wojsko!

Czeski rolnik ma nowy biznes. Już ogłosił sukces

Sąsiedzi wygrali z Niemcami. Berlin cofa opłaty za gaz

Alarm w lasach: 28 mld zł strat, 170 tys. ludzi na bruk!