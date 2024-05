Joe Biden: Izrael ma plan zakończenia wojny

Izrael złożył trzyfazową propozycję całkowitego zawieszenia broni, wycofania wojsk z zaludnionych obszarów Gazy oraz całkowitego zakończenia konfliktu - poinformował w piątek prezydent USA Joe Biden. Premier Izraela Benjamin Netanjahu upoważnił w piątek wieczorem negocjatorów, by przedstawili zarys rozejmu w Strefie Gazy, ale nie jest jasne, czy jest to ten sam plan, który przedstawił prezydent USA.

Zaznaczył jednak, że w izraelskim rządzie są ludzie przeciwni zakończeniu wojny. Wezwał przywódców Izraela do pozostania przy tym planie.

Biden nakreślił złożoną propozycję podczas wystąpienia w Białym Domu. Jak powiedział, propozycja będąca owocem działań amerykańskiej dyplomacji zakłada w pierwszej fazie 6-tygodniowe całkowite zawieszenie broni, wycofanie wojsk z zaludnionych obszarów Strefy Gazy, uwolnienie większości zakładników oraz setek palestyńskich więźniów oraz dopuszczenie setek ciężarówek z pomocą humanitarną.

W tym czasie obie strony miałyby podjąć negocjacje na temat przejścia do drugiej fazy planu, tj. permanentnego zakończenia walk i całkowitego wycofania izraelskich wojsk ze Strefy Gazy. Ostatnią część planu stanowiłby „duży projekt odbudowy” palestyńskiego terytorium i uwolnienie wszystkich pozostałych zakładników.

Jak zaznaczył Biden, oferta została złożona przez izraelski rząd i przekazana za pośrednictwem Kataru przywódcom Hamasu i teraz do nich należy decyzja o dalszych krokach.

„Izraelczycy powinni wiedzieć, że mogą złożyć tę propozycję bez dodatkowego ryzyka dla własnego bezpieczeństwa, bo przetrzebili siły Hamasu przez ostatnie osiem miesięcy. W tym punkcie Hamas nie jest już zdolny do przeprowadzenia kolejnego (zamachu) 7 października” - powiedział prezydent.

Zaznaczył jednak - czyniąc aluzję do skrajnie prawicowych członków rządzącej koalicji - że w izraelskim rządzie są ludzie przeciwni zakończeniu wojny, opowiadający się za permanentną wojną i okupacją Strefy Gazy, dla których los zakładników nie jest priorytetem. Wezwał jednak przywódców Izraela do pozostania przy tym planie.

Biden zaznaczył, że ”nic tu nie jest łatwe” i sukces inicjatywy nie jest pewny.

„Potrzebuje waszej pomocy. Wszyscy, którzy chcą pokoju, muszą podnieść swoje głosy. Dajcie przywódcom do zrozumienia, że powinni przyjąć to porozumienie i urzeczywistnić je. (…) Czas zakończyć tę wojnę i zacząć +dzień po+” - apelował prezydent.

Zapowiedział, że USA weźmie udział w odbudowie zniszczonej Strefy Gazy i wraz z izraelskimi, palestyńskimi i arabskimi przywódcami zapewni to, że Hamas nie będzie mógł się ponownie uzbroić. Zaznaczył też, że rezultatem porozumienia może być normalizacja stosunków z Arabią Saudyjską i integracja w regionalne struktury powstrzymywania Iranu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu upoważnił negocjatorów, by przedstawili zarys rozejmu w Strefie Gazy; plan ten pozwoli na uwolnienie wszystkich zakładników i zniszczenie możliwości militarnych Hamasu - podała w piątek kancelaria izraelskiego premiera.

„Rząd izraelski jest zjednoczony w pragnieniu uwolnienia naszych zakładników najszybciej, jak to tylko możliwe, i pracuje nad tym, by osiągnąć ten cel. Wobec tego premier upoważnił zespół negocjatorów, by przedstawił zarys (działań) na rzecz zrealizowania tego celu” - głosi oświadczenie.