Zełenski: we wrześniu plan zakończenia wojny!

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że we wrześniu przekaże plan zakończenia wojny z Rosją prezydentowi USA Joe Bidenowi oraz kandydatom na jego następcę, Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi.

Obwód kurski jest częścią tego planu – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej w Kijowie, mówiąc o trwającej od 6 sierpnia operacji wojsk swego kraju w tym regionie Rosji. Nazwał swój projekt „planem zwycięstwa Ukrainy”. „Jeden z kierunków, obwód kurski, został już zrealizowany. Drugi kierunek to strategiczne miejsce Ukrainy w infrastrukturze bezpieczeństwa świata. Trzecim kierunkiem jest pakiet przymuszenia Rosji do zakończenia wojny drogą dyplomatyczną. I jeszcze czwarty kierunek – gospodarczy” – powiedział prezydent Zełeński.

Biden dowie się jako pierwszy

Głowa ukraińskiego państwa zaznaczyła, że nie może teraz mówić o szczegółach oraz że najpierw przedstawi plan Joe Bidenowi. Zełenski wyraził przekonanie, że sprawiedliwie będzie, jeśli na początek zapozna się z tym planem urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, bo to od niego zależy sukces tej inicjatywy. Czy dadzą nam to, czego potrzebujemy, czy nie. Czy będziemy mieli swobodę w korzystaniu z tego, co jest w tym planie, czy nie – wyjaśnił.

Spotkanie już we wrześniu

„Myślę, że przedstawię ten plan Joe Bidenowi na spotkaniu we wrześniu. (…) W jakiś sposób słuszne będzie przekazanie go zarówno Kamali Harris, jak i Donaldowi Trumpowi, ponieważ nie wiemy, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a naprawdę bardzo chcemy wdrożyć ten projekt” – zakończył Zełenski.

Źródło: PAP

