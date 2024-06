Polskie Twisty już w Tallinie. Dojechały na lawecie

Pesa Bydgoszcz dostarczyła do Tallina pierwszy z zamówionych 23 tramwajów. Całość kontraktu zostanie zrealizowana do końca czerwca przyszłego roku - poinformował dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji Pesy Bydgoszcz Maciej Grześkowiak.

Jak wyjaśnił Grześkowiak w informacji prasowej, tramwaj do stolicy Estonii został przetransportowany drogami, na specjalnej lawecie. W najbliższym czasie pojazd przejdzie testy na tamtejszych liniach, a następnie rozpocznie kursy z pasażerami.

Pesa wygrała przetarg na tramwaje dla Tallina w kwietniu 2022 r., a w maju 2022 r. została zawarta umowa przewidująca dostawę ośmiu pojazdów z opcją rozszerzenia o kolejne 15. Po kilku miesiącach fabryka poinformowała o skorzystaniu przez kontrahenta z możliwości zwiększenia liczby zamówionych tramwajów do 23.

Tramwaje z rodziny Twist mają długość 28,56 m / autor: materiały prasowe PESA

Klimatyzowane trójczłonowe Twisty za 52 mln euro

Objęte umową pojazdy to trójczłonowe tramwaje z rodziny Twist o długości 28,56 m, mogące przewieźć do 309 pasażerów, w tym 65 na miejscach siedzących. Ich prędkość konstrukcyjna to 80 km/h, a eksploatacyjna - 50 km/h. Przewidziano wyposażenie ich w klimatyzację, systemy informacji, sprzedaży biletów, zliczania pasażerów, monitoringu, rekuperacji energii oraz diagnostyki online.

Wartość kontraktu, obejmującego podstawowe zamówienie wraz opcją, to 52 mln euro. Zgodnie z zapisami pierwszy tramwaj miał dotrzeć do Tallina wiosną 2024 r., a ostatni powinien zostać dostarczony do czerwca 2025 r.

