Czy Pesa przejmie pracowników PKP Cargo?

PKP Cargo i Grupa Pesa (Pesa Bydgoszcz i Pesa Mińsk Mazowiecki) podpisały list intencyjny w sprawie zatrudniania pracowników Cargo – poinformował kolejowy przewoźnik towarowy. Wcześniej spółka podpisała podobne porozumienia m.in. ze spółkami PKP Intercity i Polregio.

Współpraca w obszarze zatrudniania pracowników PKP Cargo umożliwia ich uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez zakłady PESA w zespołach: manewrowych, ustawiaczy, prowadzących pojazdy w obrębie bocznicy, elektromonterów i elektryków, mechaników, pracowników serwisu, spawaczy, ślusarzy-spawaczy oraz lakierników – czytamy w komunikacie. Pesa poszukuje pracowników do swoich zakładów i jednostek terytorialnych w: Bydgoszczy, Gdyni, Tczewie, Mińsku Mazowieckim, Łodzi, Białymstoku, Lublinie, Legnicy, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Węglińcu i Kamieńcu Ząbkowickim.

Kolejne takie porozumienie

W ciągu ostatniego miesiąca PKP Cargo podpisało listy intencyjne z Polregio na zatrudnienie do 300 osób, z PKP Intercity na zatrudnienie do 400 osób, z PKP Intercity Remtrak na zatrudnienie do 300 osób oraz z PKP Polskie Linie Kolejowe na zatrudnienie do 250 osób. „Wszystkie te programy już są lub będą realizowane w najbliższych tygodniach” – zapewniono w komunikacie.

Pesa – program inwestycyjny wart 0,5 mld zł

Pesa rozpoczęła największy w swej historii program inwestycyjny o wartości prawie 0,5 mld zł. Jacek Rudewicz, wiceprezes Pesy ds. produkcji wskazał, że dzięki inwestycjom w ciągu najbliższych lat moce produkcyjne spółki podwoją się, co oznacza ponad 500 nowych miejsc pracy. Pesa to największy polski producent taboru szynowego, którego pociągi i tramwaje są eksploatowane w 11 krajach Europy i Azji. W swoich zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim firma zatrudnia prawie 4 tys. pracowników, współpracuje z nią ponad 1,5 tys. firm, w których pracuje w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób.

Źródło: PAP

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zabiorą? Obiecany zasiłek pogrzebowy 6450 zł, jest 4000 zł

NATO brakuje amunicji, bo tylko Polacy produkują trotyl

Aż 25 tys. zł miesięcznie. Praca od zaraz

Pompy ciepła w opałach

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: