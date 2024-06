Po zwycięstwie tej pani rynki oszalały

Przyszła prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum przedstawiła we wtorek założenia swojej polityki finansowej. Powszechnie odebrano to jako próbę uspokojenia inwestorów, którzy nerwowo zareagowali na wysokie zwycięstwo lewicowej kandydatki i rządzącej partii Morena.

Prezydent-elekt zapowiedziała prowadzenie ostrożnej polityki fiskalnej, ułatwianie inwestycji, starania o zmniejszenie deficytu budżetowego i rozszerzenie współpracy z państwowym przedsiębiorstwem naftowym Pemex. Zapewniła, że jej priorytetem jest stabilność makroekonomiczna.

Waluta w dół

W poniedziałek kurs meksykańskiego peso względem dolara spadł o około 4 proc., a główny indeks meksykańskiej giełdy stracił około 6 proc. Według ekspertów rynek zareagował w ten sposób na wieść o prawdopodobnym wysokim zwycięstwie Sheinbaum, a przede wszystkim – o perspektywie zdobycia przez jej partię, Ruch Odrodzenia Narodowego (Morena), absolutnej większości w Kongresie.

Inwestorzy obawiają się, że taka większość może ułatwić Morenie przeprowadzenie reform konstytucyjnych, dotychczas blokowanych przez opozycję i określanych jako „nieprzyjazne rynkowi”, przewidujących m.in. likwidację niektórych instytucji nadzorczych i ograniczenia dla prywatnych inwestycji – informowała agencja Reutera.

W tym kontekście Sheinbaum ogłosiła we wtorek w serwisie X, że spotkała się z ministrem finansów Rogelio Ramirezem, który zgodził się pozostać na tym stanowisku po przejęciu przez nią prezydentury, co nastąpi 1 października. Oświadczyła, że poparła proponowaną przez niego linię polityki gospodarczej.

Obietnice

Sheinbaum zapowiedziała obniżenie deficytu budżetowego do poziomu około 3 proc. PKB do 2025 roku. Obecnie wynosi on ok. 6 proc. PKB, a eksperci komentujący zwycięstwo lewicowej kandydatki wyrażali obawy, że będzie on dalej rósł, jeśli zamierza ona zrealizować swoje obietnice rozszerzania programów świadczeń społecznych.

Prezydent-elekt zasygnalizowała też „aktualizację komunikacji z inwestorami”, by „potwierdzić nasze priorytety: stabilność makroekonomiczną, ostrożność fiskalną i wykonalność naszych celów fiskalnych”. Zapowiedziała przestrzeganie dyscypliny finansowej, poszanowanie dla autonomii banku centralnego i praworządności oraz ułatwianie inwestycji krajowych i zagranicznych.

Kim pani jest, pani prezydent?

Według częściowych wyników oficjalnych 61-letnia Sheinbaum otrzymała około 60 proc. głosów i pokonała swoją główną rywalkę Xochitl Galvez z opozycyjnej centroprawicowej koalicji różnicą ponad 30 punktów procentowych. Będzie pierwszą w historii kobietą na stanowisku prezydent Meksyku, na którym zastąpi swojego wieloletniego sojusznika i mentora Andresa Manuela Lopeza Obradora.

PAP/ as/