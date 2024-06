Co jest ważne dla młodych w pracy? Już wiemy!

Dla osób w wieku 18-34 lata najważniejsze jest odpowiednie wynagrodzenie, na które wskazało 57 proc. ankietowanych – wynika z opublikowanego w piątek badania dla Pracuj.pl. Na drugim miejscu jest stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia, na które wskazało 41 proc. badanych.

„Choć odpowiednie wynagrodzenie nadal pozostaje na czele listy priorytetów (57 proc. respondentów) w kontekście pożądanego miejsca pracy, to młode pokolenie z równą uwagą zwraca się ku szeroko pojętemu jakościowemu aspektowi życia zawodowego. Stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia są drugim co do ważności czynnikiem, wskazanym przez 41 proc. badanych. W kontekście niepewności ekonomicznej i zmieniających się realiów rynku pracy, młodzi ludzie poszukują pewności, która pozwala im planować swoją przyszłość na bardziej stabilnych fundamentach” – czytamy w opublikowanych w piątek wynikach badania na zlecenie serwisu Pracuj.pl.

Te kwestie są ważne

„Kiedy już te fundamenty mają zapewnione, zwracają uwagę na to, co dla nich naprawdę istotne. Przyjazny i zmotywowany zespół (29 proc. ) oraz work-life balance (28 proc. ) wyróżniają się jako kluczowe elementy, które przyczyniają się nie tylko do większego komfortu psychicznego, ale i efektywności w pracy. Dla młodych pracowników ważne jest, aby miejsce pracy było nie tylko źródłem dochodu, ale i przestrzenią przyjaznych interakcji oraz wsparcia, co bezpośrednio przekłada się na ich zadowolenie i lojalność wobec firmy” – wskazano w badaniu.

Dodano, że dla młodego pokolenia ważne są także możliwości rozwoju zawodowego (28 proc.) i elastyczności. Na elastyczny grafik pracy wskazało 24 proc. ankietowanych, według których umożliwia on dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb życiowych. Na ważne dla rozwoju ich ścieżki zawodowej młodzi respondenci uważają kompetencje miękkie. Wskazało na nie 49 proc. ankietowanych, przy czym takich odpowiedzi udzieliło 52 proc. osób z najmłodszej grupy badawczej i niemal połowa (48 proc. ) w przedziale 25-34 lata.

„Interesujące są także pozostałe wskazania kompetencji najistotniejszych z perspektywy pokolenia Z. Aż 42 proc. młodych respondentów wskazuje, że jest to dla nich znajomość języków obcych (46 proc. z najmłodszej grupy i 40 proc. badanych w wieku 25-34 lata). Ten wynik wskazuje, że młode osoby myślą dziś o rynku pracy bez granic” – czytamy w raporcie z badania.

Trzecią spośród wymienionych przez młodych najważniejszych kompetencji, służących rozwojowi kariery, są umiejętności specjalistyczne – wiedza i kursy branżowe. Młodzi z każdej z grup stawiają na tę odpowiedź niemal w równym stopniu - 42 proc. badanych w wieku 18-24 lata i 41 proc. badanych w wieku 25-34 lata.

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia w marcu br. metodą CAWI wśród 721 Polaków w wieku 18-34 lata.

PAP/ as/