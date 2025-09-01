TBS-y z miliardami i problemami

Ponad 120 tys. rodzin wciąż czeka na dostęp do tanich mieszkań na wynajem, a rynek rozwija się w żółwim tempie - zauważa w poniedziałkowym wydaniu „Puls Biznesu”. W 2026 r. budownictwo społeczne ma dostać rekordowy zastrzyk z budżetu, problem w tym, że brakuje nie tylko pieniędzy.

W I kw. 2025 r. w Polsce oddano do użytku 740 społecznych mieszkań czynszowych. Jest to wynik o 21 proc. wyższy niż przed rokiem, ale nadal nie zbliża się do poziomu, który mógłby zaspokoić potrzeby. Na lokale z zasobów gminnych czeka dziś ponad 126 tys. gospodarstw domowych - wskazał „PB”.

5 mld zł w budżecie na budownictwo społeczne

W odpowiedzi na te potrzeby w projekcie przyszłorocznego budżetu rząd zaplanował na budownictwo społeczne 5 mld zł, czyli 2,5 razy więcej niż w 2025 r. W ocenie gazety wiele jednak wskazuje, że nawet to rekordowe wsparcie państwa dla tego segmentu nie rozwiąże wszystkich jego problemów.

„Do budowy - zgodnie z zapisami ustawy - potrzebna jest partnerska współpraca gminy, a tej od lat brak. TBS-y nie korzystają w żaden sposób z budżetu gminy, jednak bez współpracy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie państwowe, które pozwala budować naprawdę tanie mieszkania” - stwierdził cytowany przez gazetę prezes Krakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Robert Grela.

W ocenie członka zarządu Stowarzyszenia Towarzystw Budownictwa Społecznego Tomasza Dołowskiego, rynkowi mogłaby pomóc zmiana sposobu finansowania budowy tanich mieszkań na wynajem, bo dziś preferencyjne kredyty są udzielane gminom, a nie bezpośrednio TBS-om.

„Choć mamy ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, to przez 20 lat powstał w tej formule zaledwie jeden projekt mieszkaniowy. Jest też ustawa »lokal za grunt« - teoretycznie prosta sprawa, gmina daje działkę, a w zamian dostaje mieszkania, ale w całej Polsce doszły do skutku zaledwie dwa, trzy takie projekty” - zaznaczył Dołowski, cytowany przez „PB”.

PAP, sek

