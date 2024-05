Uniwersytet Warszawski kształtuje przyszłych liderów

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ UW) od lat jest kuźnią talentów, gdzie przyszli liderzy biznesu, menedżerowie i przedsiębiorcy szlifują swoje umiejętności. Tam teoria spotyka się z praktyką, a nauka z biznesem, tworząc wyjątkowe środowisko edukacyjne.

Wybór kierunku studiów jest jednym z najważniejszych w życiu. Misją Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest kształcenie liderów, którzy są gotowi na wyzwania współczesnego rynku pracy, rozumiejącego zarówno Wschód, jak i Zachód. W tym celu WZ UW oferuje swoim studentom nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale także możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

Praktyka biznesowa i współpraca z przemysłem

Jednym z filarów sukcesu WZ UW jest bliska współpraca z biznesem. Studenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w renomowanych firmach, takich jak Alior Bank, Millennium, Santander, KPMG, Bank Pekao czy Henkel.

To świadczy o wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania oraz o zaufaniu firm do potencjału i umiejętności absolwentów, podkreśla prof. Karasiewicz. Warsztaty, Szkolenia i Wydarzenia Tematyczne

WZ UW organizuje liczne warsztaty i szkolenia, które pomagają studentom rozwijać zarówno umiejętności miękkie, jak i twarde. Wśród inicjatyw wydziału znajdują się webinary, konferencje oraz podcasty. Cykliczne seminaria naukowe, takie jak „Intelektualne czwartki” i „Biznesowe poniedziałki”, to okazje do zdobywania wiedzy od wybitnych specjalistów.

Potrójna korona akredytacyjna: gwarancja jakości

WZ UW jest jednym z zaledwie 1 proc. uczelni na całym świecie, które mogą pochwalić się tzw. Potrójną Koroną Akredytacyjną, obejmującą akredytacje EQUIS, AACSB i AMBA. Te prestiżowe wyróżnienia świadczą o najwyższych standardach edukacji biznesowej i są dowodem na globalne uznanie dla wydziału.

Akredytacja EQUIS, przyznawana przez European Foundation for Management Development (EFMD), uznaje doskonałość w nauczaniu i badaniach naukowych. AACSB to organizacja amerykańska, która podkreśla wysokie standardy akademickie, a akredytacja AMBA skupia się na programach MBA, potwierdzając ich jakość akademicką i praktyczne aspekty.

Nowoczesne programy studiów

WZ UW oferuje także studia w języku angielskim, co zwiększa atrakcyjność absolwentów na międzynarodowym rynku pracy. Nowy program Business and Management, który ruszy w roku akademickim 2024/2025, oraz Global MBA to przykłady nowoczesnych kierunków dostosowanych do potrzeb współczesnego świata.

Global MBA to wyjątkowy program, który oferuje studentom możliwość połączenia intensywnych studiów ze specjalnie opracowanym zestawem zajęć i pobytami na uczelniach w 4 krajach: Niemczech, Polsce, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych, dodaje prof. Karasiewicz.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego to miejsce, gdzie studenci mają niepowtarzalną okazję do wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności, a także budowania wartościowych relacji biznesowych. Jak podkreśla Dziekan WZ UW, „To miejsce, gdzie studenci są aktywnie angażowani w życie uniwersyteckie oraz inspirujący dialog naukowy.”

jb