Nowe ogniska zakażeń. Branża może pożegnać się z eksportem

Rosnąca liczba zakażeń trzody chlewnej może oznaczać fiasko rozmów z Pekinem o wznowieniu eksportu, a w dalszej konsekwencji spadek cen - stwierdza czwartkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

Dziennik przypomina, że 4 czerwca było tylko jedno ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF), natomiast obecnie - pięć, obejmujących łącznie 320 zwierząt. Rok temu o tej porze było jedno ognisko liczące 16 świń. Jak zauważa gazeta, ognisk jest nie tylko coraz więcej, lecz także zaczynają się pojawiać w kolejnych regionach kraju

„DGP” zauważa, że producenci mieli nadzieję na powrót na rynek chiński, który jest zablokowany dla polskich firm od dekady, czyli od wystąpienia pierwszego ogniska ASF w naszym kraju.

Stale toczą się rozmowy o wznowieniu handlu. Chodzi o to, by Pekin zgodził się na regionalizację, czyli nie blokował importu z całej Polski, a tylko zamykał się na regiony objęte ASF. Zdaniem ekspertów trudno jednak będzie o kompromis, gdy wirus będzie w wielu województwach - napisała gazeta.

Jak czytamy, ASF co roku pogłębia ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną.

Dziennik cytuje również jednego z producentów, który wskazuje, że jeśli ASF będzie coraz więcej, czyli będzie rosła liczba stad do wybicia, może być problem z pokryciem zapotrzebowania na rynku wewnętrznym.

Nie mówiąc już o eksporcie, przy którym jesteśmy zobligowani do realizacji kontraktów, bo inaczej czekają nas kary umowne. Wtedy będziemy musieli kupować więcej mięsa za granicą, by je potem eksportować do naszych zagranicznych kontrahentów” - mówi cytowany przez gazetę producent.