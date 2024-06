Liczy się gaz. Niemcy przeciwko 14. sankcjom wobec Rosji

Ambasadorom krajów członkowskich nie udało się uzgodnić 14. pakietu sankcyjnego zawierającego m.in. zakaz reeksportu rosyjskiego LNG. Największe zastrzeżenia miały Niemcy

Czternasty pakiet sankcyjny KE zaprezentowała na początku maja. Planowano, by został on przyjęty na szczyt G7 w Apulii, ale ambasadorom nie udało się porozumieć na czas. UE chciała potem „zawieźć” nowe sankcje na szczyt pokojowy w Szwajcarii, który rozpoczyna się w sobotę, ale do porozumienia w piątek nie doszło.

Niemcy mają zastrzeżenia

„Jedno państwo członkowskie zwróciło się z wnioskiem o więcej czasu, szanujemy to i punkt dotyczący sankcji zostaje przełożony” - poinformowało źródło unijne w piątek wieczorem. Nie podało jednak, który to kraj członkowskich. Według wcześniejszych doniesień największe zastrzeżenia miały Niemcy.

To Niemcy, a nie Węgry, blokują 14. zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Obawy niemieckiego rządu nikogo nie przekonują – piszą niemieckie media

Elementem 14. pakietu sankcyjnego ma być zakaz reeksportu rosyjskiego gazu skroplonego przez porty w UE. Pakiet obostrzeń nie zakłada jednak limitowania eksportu rosyjskiego LNG do samej Europy. Zgodnie z założeniem Unia ma zrezygnować z LNG z Rosji do 2027 r. dzięki zwiększonemu eksportowi z Kataru, Stanów Zjednoczonych i Norwegii.

Niemiecki rząd jest zaangażowany w „systematyczne osłabianie” sankcji wobec Rosji – cytuje „Süddeutsche Zeitung

Według firmy analitycznej Kpler, na którą powołuje się Reuters, Rosja jest czwartym co do wielkości producentem LNG na świecie - jej eksport wyniósł 32,6 mln ton w 2023 r., z czego jedynie 1,9 mln zostało ponownie załadowanych w portach UE w celu eksportu do Azji.

pap, jb