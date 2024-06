Fatalna sytuacja w MON. Newsweek: Polska bez broni

"Współczesny rynek kosmiczny jest bardzo podzielony. Mamy wiodących światowych graczy (USA, Rosja, Chiny). I pytanie zasadnicze jest następujące – jaka powinna być polska specjalizacja? Co Polska mogłaby robić na tyle skutecznie, by to sprzedać ze sporym zyskiem? Pojawia się w takiej sytuacji wniosek – zbudujmy polskiego satelitę." - mówi w wywiadzie dla wGospodarce.pl dr Paweł Karcz.