Bankomaty Euronetu wypłacą nie więcej niż 200 zł

W bankomatach Euronetu będzie dziś można wypłacić maksymalnie do 200 zł. To efekt protestu, jaki ogłosiła firma. Euronet nie zgadza się ze zbyt niskimi, jego zdaniem, opłatami ponoszonymi przez operatorów płatności.

„18 czerwca br. Euronet przeprowadza jednodniową akcję protestacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi konsumentów, decydentów oraz partnerów biznesowych na obecną sytuację operatorów bankomatów w Polsce” - ogłoszono w komunikacie.

Tylko do 200 zł

„Dziś obniżamy limit krajowej wypłaty gotówki do 200 zł podczas jednej transakcji, ponieważ VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności (BLIK) nie pokrywają kosztów krajowej wypłaty gotówki z bankomatów ponoszonych przez operatorów bankomatów w Polsce” – tłumaczy Euronet.

Jak wyjaśnia dalej w komunikacie, od 14 lat stawka za wypłatę gotówki kartą krajową, a od 2015 roku także przy użyciu kodu BLIK (tzw. interchange bankomatowy), jaką płacą VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności (BLIK) operatorom bankomatów, się nie zmieniła.

To – jak informuje Euronet - doprowadziło do sytuacji, w której „krajowe wypłaty gotówki realizowane są przez operatorów bankomatów w Polsce ponad dwukrotnie poniżej kosztów jakie ponoszą oni w związku z taką usługą”.

Mniej niż 50 proc.

Firma wyjaśniła, że do podjęcia protestu skłoniły ją wyniki Analizy Rynku Bankomatów w Polsce, przygotowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w sierpniu 2023 r.

„Analiza bazująca na danych z 69 proc. rynku bankomatów w Polsce (bankowych i niebankowych) potwierdza, że rentowność branży konsekwentnie spada, a przychody z krajowej wypłaty gotówki (interchange bankomatowy) pokrywają tylko ok. 49 proc. kosztów krajowej transakcji wypłaty ponoszonych przez operatorów niezależnych” tłumaczy Euronet.

Brak zainteresowania

„Materiał ten został przesłany do niemal wszystkich podmiotów zainteresowanych rynkiem płatności, w tym do VISA, Mastercard i Polskiego Standardu Płatności (BLIK), jednak - pomimo jednoznacznych wyników analizy - nie podjęły one jakichkolwiek działań na rzecz zrównoważenia ustalanych przez siebie stawek wypłat gotówki kartami polskimi z kosztami obsługi tych transakcji” -informuje operator bankomatów.

NBP jest za

W komunikacie podkreślono, że „Narodowy Bank Polski w swojej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego z roku 2021” również widzi potrzebę działań na „rzecz samoregulacji tych stawek, czyli urealnienia ich przez schematy płatnicze” (VISA, Mastercard, Polski Standard Płatności - BLIK), jednak samoregulacja „jak dotąd nie nastąpiła”.

„Dlatego postulujemy zmianę obecnego systemu pobierania opłaty za transakcje krajowej wypłaty gotówki przez operatorów bankomatów od VISA, Mastercard i BLIK oraz dostosowania go do poziomu uwzględniającego realne koszty świadczenia tej usługi” – czytamy także.

Informacja o proteście została zamieszczona na stronach Euronetu, komunikat o ograniczeniu w wypłatach jest także odtwarzany po połączeniu się z infolinią operatora.

bz

