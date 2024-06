Donald Tusk rozmawiał z Scholzem?

Niemiecki rząd poinformował, że Donald Tusk nie rozmawiał z Olafem Scholzem na temat przepychanych z Niemiec do Polski migrantów - podaje na portalu X (dawniej Twitter) europoseł Beata Szydło.

Zapewnienia premiera Donalda Tuska

Będę za chwilę rozmawiał z kanclerzem Scholzem o niedopuszczalnym incydencie z udziałem niemieckiej policji i rodziny migrantów po naszej stronie granicy. Sprawa musi być szczegółowo wyjaśniona — informował w poniedziałek po południu premier Donald Tusk na platformie X.

Sprawę skomentowała europoseł Beata Szydło.

Co się wydarzyło?

Rodzina migrantów z Afganistanu, która po przekroczeniu granicy z Niemiec do Polski została odesłana przez niemiecką policję z powrotem do Polski, - podała niemiecka policja w odpowiedzi na pytanie PAP o tę sytuację.

Według portalu chojna24.pl w piątek w Osinowie Dolnym (woj. zachodniopomorskie) pojawił się niemiecki radiowóz, z którego wysiadła rodzina migrantów - dwie osoby dorosłe i troje dzieci. O tym zdarzeniu portal dowiedział się od jednego z czytelników.

Słowa premiera Donalda Tuska

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek po powrocie z Luksemburga, że o incydencie niezgodnego z procedurami przerzucenia rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. „Kanclerz Scholz zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy” - dodał.

W Osinowie Dolnym (woj. zachodniopomorskie) niemiecka policja pozostawiła pięcioosobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec.

O incydencie tym - jak zaznaczył Tusk - „niezgodnego z procedurami przerzucenia rodziny migrantów na teren Polski przez niemiecką policję” rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

„Interweniowałem, rozmawiałem z kanclerzem Scholzem, zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy” - powiedział Tusk, przypominając też, że strona niemiecka przeprosiła za działanie niezgodne z procedurami. „Ważny gest, ale powiedziałam kanclerzowi Scholzowi, że dla mnie o wiele ważniejsze od gestów jest to, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca. Jestem przekonany, że strona niemiecka przyjęła to bardzo serio do wiadomości i będziemy pracować razem na rzecz powstrzymania nielegalnej migracji” - mówił.

