To mocno zaboli! ZUS dla firm w górę w 2025 r.

Zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2025 r., przeciętne wynagrodzenie prognozowane jest na poziomie 8579 zł. Wskaźnik jest kluczowy dla przedsiębiorców. Oznacza to wzrost o 9,7 proc. składek ZUS dla przedsiębiorców - wynika z założeń, do których dotarł portal money.pl

Jak wyjaśnia money.pl firma InFakt, podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60 proc. prognozowanej średniej krajowej. Przy prognozowanym przez rząd na przyszły rok wynagrodzeniu podstawa wyniesie 5147,40 zł.

Składki ZUS na rok 2025 sięgną więc 1754,74 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). W roku 2024 jest to 1600,32 zł. Oznacza to wzrost o 154,42 zł miesięcznie – wylicza portal money.pl.

»» Cały tekst o składkach ZUS dla firm czytaj na portalu money.pl: w publikacji Szykuje się uderzenie w przedsiębiorców. Tak wzrosną składki ZUS w 2025 r.

