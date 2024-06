Amerykanie na Ukrainie tak jak w Iraku?

Administracja prezydenta USA Joe Bidena skłania się ku wydaniu zezwolenia amerykańskim koncernom zbrojeniowym na wysyłanie pracowników na Ukrainę, aby pomóc ukraińskim siłom konserwować i naprawiać dostarczony przez USA sprzęt – twierdzi CNN.

Przedstawiciele amerykańskiej administracji są w trakcie pracy nad nowymi wytycznymi, które jeszcze nie uzyskały ostatecznej akceptacji prezydenta – zapewniają rozmówcy stacji, chcący zachować anonimowość.

Jeszcze w tym roku

Jeśli decyzja w sprawie przedstawicieli koncernów zbrojeniowych zostanie podjęta, to prawdopodobnie będzie wdrożona jeszcze w tym roku – twierdzą urzędnicy. Pozwoli to Pentagonowi po raz pierwszy od lutego 2022 roku, czyli rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciw Ukrainie, zawierać z amerykańskimi firmami kontrakty na pracę w tym kraju.

Urzędnicy mają nadzieję, że przyśpieszy to konserwację i naprawę systemów broni wykorzystywanych w ukraińskiej armii. Regularnej konserwacji będą zapewne wymagały - na przykład - samoloty wielozadaniowe F-16, które Ukraina na otrzymać w tym roku.

Dotąd Biden obstawał przy tym, by wszyscy Amerykanie, a zwłaszcza żołnierze, unikali przebywania na linii frontu na Ukrainie. Z tego względu amerykański sprzęt wojskowy, który uległ poważnemu uszkodzeniu w trakcie walk, jest transportowany w celu naprawy do Polski, Rumunii lub innych krajów NATO. Ale to zajmuje czas. Żołnierze amerykańscy pomagają Ukraińcom pomagają tylko przez chat wideo lub zabezpieczony telefon.

Rosja odnosi sukcesy

W ostatnich miesiącach urzędnicy administracji zaczęli się jednak poważnie zastanawiać nad złagodzeniem tych restrykcji, gdyż Rosja odnosi znaczne sukcesy na polu walki, a pomoc finansowa dla Ukrainy utknęła na pewien czas w Kongresie.

Zdaniem obecnych i byłych urzędników zmiana podejścia prawdopodobnie nie doprowadzi do pojawienia się na Ukrainie tak dużej liczby przedstawicieli firm zbrojeniowych, jak niegdyś w Iraku czy Afganistanie. Mowa raczej o kilkudziesięciu czy kilkuset osobach.

PAP/bz

