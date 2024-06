Składki OC w górę. Nowa taryfa od 9 października

W górę mogą pójść składki od ubezpieczenia OC, płacone przez agentów ubezpieczeniowych oraz przez brokerów ubezpieczeniowych – wynika z projektów rozporządzeń, opublikowanych na stronach RCL.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane trzy projekty rozporządzeń dotyczące ubezpieczeń, przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Jeden dotyczy nowelizacji rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, a drugi - nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające; trzeci ma na celu zmianę rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

W każdym z tych przypadków chodzi o minimalną sumę gwarancyjną z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych lub porównywalnej gwarancji odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania zawodowego.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniach do projektów, unijne przepisy nakazują dokonywanie przeglądów wartości minimalnej sumy gwarancyjnej z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych lub porównywalnej gwarancji odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania zawodowego, a także jej aktualizację, uwzględniająca zmiany cen.

Ponieważ w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. europejski wskaźnik cen konsumpcyjnych obliczany dla Unii Europejskiej przez Eurostat wyniósł 20,32 proc., konieczne jest podniesienie kwot gwarancyjnych ubezpieczeń zawieranych przez pośredników ubezpieczeniowych do 1 564 610 euro w stosunku do każdego roszczenia oraz 2 315 610 euro w stosunku do wszystkich roszczeń łącznie – czytamy w uzasadnieniu.