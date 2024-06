Gigant Ikea zwalnia. Najpierw pracę straci 40 osób

Nadchodzą zwolnienia. „Tygodnik Szczytno” donosi, że 40 pracowników oddziału Ikea Industry w Wielbarku (woj. warmińsko-mazurskie) straci pracę. Mówi się, że gigant meblowy planuje zwolnić jeszcze 200 osób.

W fabryce Ikea Industry w Wielbarku, jednym z największych zakładów pracy w województwie warmińsko-mazurskim, nadciągają chmury niepewności - zbliżają się zwolnienia.

Jestem przerażona tym, co się mówi na temat tych zwolnień wśród pracowników. (…) Jeśli potwierdzą się te plotki o zwolnieniu 40, a potem 200 osób, to naprawdę wiele osób zostanie bez środków do życia. Ikea do tej pory była solidnym pracodawcą, dlatego wiele osób wzięło kredyty i ma inne zobowiązania. Naprawdę drżymy o przyszłość - żali się jedna z pracownic w liście do lokalnego tygodnika.