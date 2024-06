Zwolnienia grupowe: bez pracy 16 tys. osób w pół roku!

W kwietniu br. 42 działające w Polsce zakłady zadeklarowały zwolnienie 2375 osób. Z kolei w maju dołączyły do tego grona kolejne 42 firmy i 19 200 pracowników (w tym 400 osób z sektora publicznego) – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W ostatnim czasie o coraz gorszej sytuacji na rynku informował m.in. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, gdzie grupowo zwalniają trzy firmy. Z pracą ma pożegnać się 271 osób. Kraków, Łódź, Radom, Warszawa… -

Jak podaje „Dziennik Polski”, w sumie od początku roku krakowskie przedsiębiorstwa pożegnały się z 1677 pracownikami. To więcej niż przez ostatnie dwa lata. Problemy występują również m.in. w Łodzi i Radomiu, gdzie z problemami borykają się cztery zakłady, co doprowadzi do zwolnienia 390 osób. Natomiast w Łódzkiem tylko w maju bliska perspektywa utraty pracy dotyczyła 415 osób.

A teraz również Gniezno

Szokująca informacja z ostatnich godzin dotyczy fabryki firmy Toshiba w Gnieźnie, której kierownictwo zamierza jesienią br, wygasić produkcję i zwolnić całą załogę, a więc około 100 osób. Zakład japońskiego potentata produkował klimatyzatory, systemy chłodnicze, wentylatory i kompresory. Produkty przystosowane były do biur, sklepów i obiektów przemysłowych. Zakład produkcyjno-dystrybucyjny japońskiej firmy Toshiba Carrier Corporation (TCC) działał w Gnieźnie od 2020 roku.

Źródło: GUS, Dziennik Polski

Oprac. GS

