Energia drożeje. Efekt? Zwolnienia grupowe!

Do kwietnia br. do podkarpackich powiatowych urzędów pracy zgłoszono cztery powiadomienia o planowanych zwolnieniach grupowych. Obejmowały one w sumie 276 pracowników – poinformował PAP Krzysztof Powrózek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Rzeszowie.

Powrózek dodał, że wypowiedzenia umów o pracę do kwietnia br. otrzymało w sumie 137 osób.

O jakie branże chodzi?

„Zwolnienia miały miejsce w powiecie ropczycko-sędziszowskim i w Krośnie. Firmy, które zwolniły pracowników, działały w branży meblarskiej” – zaznaczył kierownik wydziału ds. promocji i komunikacji społecznej w WUP w Rzeszowie.

W porównywalnym okresie 2023 r. urzędy pracy w regionie odnotowały trzy zgłoszenia zwolnień grupowych, które obejmowały 289 pracowników. Wypowiedzenia umów o pracę otrzymało wówczas 287 pracowników.

Jak podał Powrózek, osoby zwolnione w ramach zwolnień grupowych stanowiły na koniec kwietnia br. 4,2 proc. ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W kwietniu ub.r. było to 4,1 proc.

Stagnacja?

Zdaniem Powrózka, sytuacja na podkarpackim rynku pracy może zmierzać w kierunku stagnacji.

„W okresie letnim powinna jednak następować poprawa koniunktury. Z powodu planowanej podwyżki cen energii elektrycznej od połowy roku, która może spowodować poważne konsekwencje dla gospodarki, sytuacja może zmienić się na niekorzystną, a w efekcie może zwiększyć się poziom zwolnień grupowych” – ocenił przedstawiciel rzeszowskiego WUP.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Za pięć lat już nie wrzucisz węgla do pieca?

Jest ostrzeżenie z USA. To Putin chce zrobić Polakom

Po 50 latach pracy, nie ma prawa do emerytury

Benzyna po 10 zł za litr – to nie fikcja!

Z dostępnych danych wynika, że na koniec marca br. stopa bezrobocia na Podkarpaciu wyniosła 8,7 proc. Średnia dla Polski to 5,3 proc.

PAP/ as/