Na wakacje Polacy się... zapożyczą!

Z 56 proc. Polaków, którzy planują wyjazd na urlop w okresie wakacyjnym, 9 proc. Polaków szacuje, że będzie musiało w tym celu pożyczyć pieniądze - wynika z najnowszego badania. Najwięcej osób jako źródło dofinansowania wskazało pożyczkę z banku lub rodzinę.

Jak podano w badaniu zamieszczonym na stronie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, letni wyjazd wakacyjny planuje w tym roku 56 proc. Polaków. Wśród planujących wyjazd na letni urlop jest więcej osób z wyższym wykształceniem (66 proc.) niż z niższym (35 proc. z wykształceniem podstawowym i zawodowym a 54 proc. osób z wykształceniem średnim).

Ponadto nieco więcej mężczyzn niż kobiet wie, że nie wyjedzie w tym roku na wakacje (28 proc. mężczyzn vs. 19 proc. kobiet). Równocześnie jest więcej kobiet, które jeszcze nie zdecydowały, czy wyjadą na letnie wakacje, niż mężczyzn (23 proc. kobiet vs. 19 proc. mężczyzn) - napisano w opisie wyników.

Dzieci - ważny czynnik

W raporcie zaznaczono, iż znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe wakacyjnym ma również posiadanie dzieci – osoby z dziećmi do 18 roku życia częściej planują letni urlop (65 proc.), niż osoby bezdzietne (51 proc.).

Na wyjazd - pożyczka

Z badania wynika, iż 9 proc. wybierających się na wakacje szacuje, że będzie musiało w tym celu pożyczyć pieniądze. Zauważono, iż najwięcej osób jako źródło dofinansowania wskazało pożyczkę z banku (42 proc. z tych, którzy planują pożyczyć pieniądze na ten cel) lub rodzinę (również 42 proc.). Zdecydowanie rzadziej źródłem dofinansowania wakacji będą znajomi (16 proc.), pożyczka z pracy (16 proc.) lub firmy pożyczkowe (9 proc.).

Pożyczenie pieniędzy na tegoroczne wakacje planują częściej osoby młode (15 proc. w wieku 25-44 lata) niż osoby powyżej 55 roku życia (3 proc.) a także częściej osoby z dziećmi (17 proc.) niż bezdzietne (6 proc.).

Prof. Dominika Maison, cytowana w raporcie, zwróciła uwagę, iż gotowość do pożyczenia pieniędzy na sfinansowanie urlopu jest również powiązana z materialistycznym podejściem do życia. “Osoby o wyższym wskaźniku materializmu częściej miały doświadczenie z pożyczaniem pieniędzy na pokrycie kosztów wakacji (11 proc. osób o niskim poziomie materializmu vs. 22 proc. wśród osób o wysokim), jak również więcej osób ceniących wartości materialistyczne planuje taką pożyczkę w tym roku (4 proc. nie materialistów vs. 13 proc. materialistów)” - poinformowała Maison.

Z badania wynika również, że 39 proc. osób planujących letni wyjazd wakacyjny zakłada, że wyda na ten cel więcej niż w poprzednim roku, 37 proc. planuje wydać tyle samo, natomiast jedna czwarta zamierza ograniczyć budżet na ten cel.

Badanie przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Badanie przeprowadzono w czerwcu na ogólnopolskiej próbie 1132 osób w wieku od 18 lat wzwyż, metodą CAWI.

PAP/ as/