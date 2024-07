Badanie: na zakupach cena ważniejsza niż klimat

Podczas robienia zakupów, o tym czy dany produkt trafi do koszyka, wciąż decyduje w Polsce przede wszystkim cena. Kwestie związane z tym jak kupowany produkt ma się do do kwestii związanych z ochroną środowiska – choć istotne – schodzą na drugi plan.

Idąc na zakupy, statystyczny Polak zwraca uwagę przede wszystkim na to czy cena produktu, który go zainteresował jest atrakcyjna. Drugim co do ważności jest aspekt zdrowotny, a dopiero trzecim – kwestie klimatyczne. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu opublikowanego przez firmę doradztwa strategicznego Strategy&, należącą do grupy PwC. Przy okazji potwierdziło się, że Polacy najczęściej ze wszystkich mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej kupują przez internet.

Interes ekonomiczny najważniejszy

Kwestie związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym są nam bardzo bliskie, jednak nie mają szans w zestawieniu z atrakcyjną ceną – podkreśla Mieczysław Gonta, jeden ze współautorów badania. Choć zdecydowana większość – 83 proc. nabywców – dostrzega zmiany klimatyczne w codziennym życiu, to na produkty przyjazne dla klimatu jest w stanie wydać zaledwie 10 proc. więcej niż za ich standardowe odpowiedniki. Co więcej, bardzo szybko rezygnujemy z działań wspierających ochronę klimatu, gdy jest to sprzeczne z naszym osobistym interesem ekonomicznym.

Duży dystans do sztucznej inteligencji

Z raportu wynika, że polscy konsumenci płynnie poruszają się pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży na każdym etapie ścieżki zakupowej. Do rekomendowania produktów chętnie wykorzystują sztuczną inteligencję (45 proc. badanych). Jednak nie ufają jej na tyle, żeby powierzać SI ważniejsze zadania. Co drugi ankietowany (51 proc.), w przypadku otrzymania niezadowalającej odpowiedzi od chatbota, chce natychmiastowej rozmowy z żywym człowiekiem. Zdecydowana większość kupujących (81 proc.) obawia się o swoją prywatność i bezpieczeństwo danych.

Współczesny konsument cechuje się praktycznym podejściem do wydatków oraz gotowością do korzystania z nowych technologii czy mediów społecznościowych. To zwiastuje wiele wyzwań zarówno dla producentów i sieci handlowych – czytamy w raporcie. „Aby odnieść sukces w docieraniu do klientów w nowoczesnym, dynamicznym środowisku, producenci i handlowcy muszą zrozumieć zmieniające się preferencje konsumenckie czy nowe ścieżki zakupowe i na tej podstawie budować swoją strategię” – konkluduje Krzysztof Badowski, partner zarządzający Strategy& w Polsce.