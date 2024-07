Podatki. Trzy pozytywne ruchy dla giełdowych inwestorów

Politycy PiS przedstawili we wtorek projekt ustawy, który ma zwiększyć atrakcyjność inwestowania na giełdzie. Przewiduje on m.in. że dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z dywidend byłyby podatkowo traktowane tak samo.

Poseł PiS Janusz Kowalski wskazał, że mamy w Polsce ponad 1,5 mln otwartych rachunków maklerskich i klub PiS proponuje rozwiązania, które ma zwiększyć atrakcyjność inwestowania na giełdzie.

Poseł Janusz Kowalski / autor: PAP/Albert Zawada

Trzy podatkowe propozycje PiS

„To, co proponuje PiS do tej podatkowej dyskusji nad rozwiązaniami ustawy o podatku dochodowym, to są trzy pozytywne rozwiązania. Po pierwsze zrealizowanie takiego postulatu, aby dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na GPW i dochody z dywidend były podatkowo traktowane tak samo. Aby straty ze zbycia akcji na giełdzie mogły pomniejszać dochody z dywidend z zeszłego roku. Takiego rozwiązania w Polsce nie ma, a to na pewno zwiększy atrakcyjność inwestowania” - mówił Kowalski.

Drugie rozwiązanie, które funkcjonuje w Niemczech, to „Lost Carry Back”, które zachęca do długoterminowego oszczędzania. „Powoduje, że stratę z odpłatnej sprzedaży akcji na giełdzie papierów wartościowych można rozliczyć w taki sposób, że pomniejszy podatek zapłacony w roku wcześniejszym” - mówił.

„Trzecie rozwiązanie, które w naszej ocenie zwiększy długoterminową atrakcyjność inwestowania na giełdzie, to rozliczanie w czasookresie pięciu lat realnego, a nie nominalnego zysku z inwestowania na giełdzie papierów wartościowych” - powiedział Kowalski. „Chodzi o to, żeby uwzględniać również poziom inflacji w tym czasookresie” - dodał.

Poseł Jacek Sasin / autor: PAP/Albert Zawada

Jak uruchomić 1,25 biliona złotych oszczędności?

Poseł PiS Jacek Sasin przytaczał dane NBP, według których - jak mówił - Polacy mają oszczędności ulokowane na rachunkach bankowych w wysokości około 1 bln 250 mld zł.

„To są pieniądze, które są odłożone na rachunkach bieżących, czyli można powiedzieć takie pieniądze, które nie pracują, które nie są oszczędnościami w stricte tego słowa znaczeniu, tylko są bieżącymi rachunkami na bieżące wydatki. Chcemy zachęcić Polaków żeby inwestowali” - mówił.

„Dzisiaj, jeśli Polacy inwestują, to głównie inwestują w nieruchomości, co z kolei powoduje bardzo złe trendy na tym rynku, powoduje wzrost cen. Chcemy zachęcić do inwestowania na giełdzie. Chcemy zachęcić do tego, żeby te pieniądze pracowały na rzecz polskiej gospodarki na rzecz polskich firm, na rzecz inwestycji, które te firmy mogłyby wykonywać” - dodał Sasin.

Posłowie PiS zapowiedzieli jednocześnie, że będą przedstawiali kolejne projekty dotyczące zmian podatkowych.

PAP, sek

