Amica wraca. Zaleje rynek milionami kuchenek

Grupie Amica marzy się wielki powrót na pozycję lidera polskiego rynku AGD. Firma, która zaczyna wydobywać się z finansowego dołka, chce ponownie sprzedawać 1,5-1,6 mln sztuk produktów grzewczych rocznie. Jeśli dodamy do tego okapy i płyty grzewcze, to liczba ta wzrasta do 2 mln sztuk.

Zdaniem prezesa Amiki, Jacka Rutkowskiego, odzyskanie rentowności wymaga zwiększenia mocy produkcyjnych i wytwarzania minimum półtora miliona kuchenek w skali roku. W ub. roku Amica sprzedała 916 tys. takich urządzeń Prezes Rutkowski zdaje sobie sprawę również z tego, że konieczne jest zmodyfikowanie portfolio – musi zwiększyć się liczba sprzętów AGD do zabudowy, bo rynek kuchni wolnostojących systematycznie kurczy się w całej Europie

Ambitna strategia rozwoju

Spółka rozpoczęła właśnie realizację nowej strategii nazwanej „Back to profitability” („Powrót do zyskowności”). Zakłada ona m.in. wzrost sprzedaży na poziomie 3 proc. w 2027 roku oraz powyżej 7 proc. w 2030 roku i kolejnych latach. Rentowność EBITDA ma dojść w perspektywie trzech lat do 5 proc., a w 2027 roku ma dobić do 7 proc. Ponadto Amica chciałaby wypłacać do w formie dywidendy 35 proc. osiąganego zysku

„Jest jednak kilka niewiadomych, które podnoszą poziom ryzyka, a nie są zależne od przedsiębiorstwa. Nie wiemy kiedy i jak zakończy się wojna w Ukrainie i to samo dotyczy recesji. Musieliśmy uwzględnić oba czynniki w nowej strategii. Istotnym wyzwaniem z biznesowego punktu widzenia wydają się też napięcia na Dalekim Wschodzie” – powiedział prezes Jacek Rutkowski.

Na razie są straty, ale coraz mniejsze

W I połowie 2024 roku Amica miała 1,2 mln zł, wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 1,25 mld zł w porównaniu z 1,43 mld zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 43,5 mln zł, wobec 64,1 mln zł w pierwszym półroczu 2023 roku. Na spadek przychodów znacząco wpłynęły czynniki makroekonomiczne, jak pesymistyczne nastroje konsumentów obserwowane w całej Europie. Ponadto ograniczenie działalności na rynku rosyjskim obniżyło wartość sprzedaży r/r o około 42 mln zł.

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bundeswehra rusza do Polski! „Warszawa prosi o pomoc”

Lista najbardziej toksycznych owoców i warzyw na świecie

W Opolu skończyły się pieniądze na pomoc dla powodzian

»» Rozmowa z red. Joanną Buczyńską o tym, co się stanie z cenami nieruchomości na terenach objętych powodzią? na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: