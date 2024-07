„...a zamiast do Rzeszowa szprycha CPK będzie do Berlina”

Premier Donald Tusk powiedział w poniedziałek, że zbudowanie w ramach CPK szybkiego połączenia kolejowego („szprychy”) do Rzeszowa, „wykracza poza skalę Polski”. Już wiemy, co się w tej „skali dla Polski” mieści – kolej szybkich prędkości z Poznania do Berlina.

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział, że w ramach CPK rząd rezygnuje z koncepcji budowy linii kolejowych przecinających się w centrum Polski przy nowym lotnisku. Zamiast tego proponuje połączenie kolejami wszystkich dużych polskich miast. Ta decyzja oznacza, że nie powstanie m.in. kolejowa „szprycha” łącząca Rzeszów z CPK.

W poniedziałek na konferencji prasowej w Rzeszowie premier był pytany o tę sprawę. Szef rządu zapewnił, że ”nikt o Rzeszowie nie zapomniał„.

„Myśmy zrezygnowali z tego pomysłu, który nie był racjonalny, czyli kolei dużych prędkości, które wykraczały poza skale Polski. Biorąc pod uwagę koszty oraz potoki pasażerów” – argumentował.

Gdzie są „potoki pasażerów”? Do Berlina!

Już wiadomo, gdzie Donald Tusk znalazł owe wyczekiwane „potoki pasażerów”.

W Warszawie przy okazji wizyty kanclerza Niemiec we wtorek odbywają się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe.

Jak relacjonuje portal nakolei.pl w ramach tych konsultacji minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski spotkali się z ministrem transportu i cyfryzacji Niemiec Volkerem Wissingiem.

Zależy nam na zapewnieniu w pełni zintegrowanej, kompatybilnej i elastycznej komunikacji, odpornej na sytuacje kryzysowe — zaznaczył minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

W relacji czytamy, że polski minister infrastruktury podkreślił potrzebę modernizacji i pełnej elektryfikacji linii kolejowej ze Szczecina do Berlina, rozwój połączenia Berlin – Kostrzyn nad Odrą

Najciekawiej jednak zabrzmiał następująca zapowiedź ministra Dariusza Klimczaka:

Jest potrzeba rozpoczęcia rozmów o wyznaczeniu korytarza linii kolejowej dużych prędkości między Poznaniem a Berlinem.

Tak więc „szprycha” CPK i to taka „na skalę Polski” się znalazła – prowadzi do Berlina!

„ A ch** z tą Polską wschodnią!”

A co z Rzeszowem i Lublinem? To akurat Koalicja Obywatelska jeszcze jako Platforma Obywatelska określiła równo dekadę temu, w czerwcu 2014 r. w definicji byłego ministra skarbu, a dziś europosła, który do Brukseli trafił prosto z celi aresztu śledczego.

„Ta teoria sprowadza się, że na koniec wiesz, ch— tam z tą Polską wschodnią, nie? Warszawa, Katowice, nie?” - miał powiedzieć ówczesny szef resortu skarbu w rządzie Donalda Tuska Włodzimierz Karpiński do ówczesnego prezesa PKN Orlen Jacka Krawca na temat koncepcji rozwoju kraju, która dyskryminuje wschodnie regiony.

Cóż, i premier, i jego polityczne zaplecze okazują się konsekwentni do bólu!

Krzysztof Kotowski

