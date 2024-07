Warszawa nie jest już największym miastem w Polsce

Urzędnicy powiększyli powierzchnię jednego z miast o 42 hektary. Deweloperzy nie zrobią jednak dobrych interesów, kupując atrakcyjne działki, bo chodzi o powierzchnię morską. Dlaczego zdecydowano się na taki krok? Powód był prozaiczny.

Oczywiste wydaje się, że największym miastem w naszym kraju jest Warszawa. Tymczasem okazuje się, że wyprzedził ją Gdańsk. Co więcej, różnica pomiędzy liderem a wiceliderem wynosi ponad 100 kilometrów kwadratowych. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego, który opublikował ranking największych polskich miejscowości. Powierzchnia Gdańska zwiększyła się o 41 713 hektarów z uwagi na włączenie do obrębu miasta granic wewnętrznych wód morskich.

100 kilometrów kwadratowych różnicy

„Granica miasta Gdańska do tej pory kończyła się na linii brzegowej, a teraz została przedłużona i rozciąga się do linii podstawowej morza terytorialnego” – tłumaczy Marcin Grudzień, pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, cytowany przez portal Bankier.pl. W efekcie powierzchnia stolicy woj. pomorskiego wynosi 683 kilometry kwadratowe, a powierzchnia Warszawy to 517 kilometrów kwadratowych. Podium zamyka Gdynia (391 kilometrów kwadratów).

Inne nadmorskie miejscowości też urosły

Nie tylko powierzchnia Gdańska została zwiększona. Zmiany dotyczyły kilkunastu miejscowości nad Bałtykiem. Skąd pomysł na takie posunięcie? Rzecznik prasowy prezydenta miasta, Daniel Stenzel, w rozmowie z TVN24 rozwiązał zagadkę. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy jeden z przedsiębiorców z Pucka chciał postawić molo. Kiedy przyszedł do starostwa po niezbędne dokumenty, okazało się, że może dostać pozwolenie na inwestycję, ale molo musi kończyć się na… linii brzegowej, ponieważ jest ona również granicą miasta. Żeby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości konieczna była zmiana przepisów i poszerzenie nadbałtyckich miast o dodatkowe obszary morskie. W ten sposób urosła powierzchnia kilku miejscowości, a Gdańsk stał się największym ośrodkiem miejskim w całym kraju.

Źródło: bankier.pl, TVN24

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niebywałe! Polska firma paliwowa lepsza niż Shell i MOL

Jak luksusowe marki nabierają klientów

Most przez Narew o niebo tańszy od kładki Trzaskowskiego!

Budżet państwa - jesień będzie gorąca