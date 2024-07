Nie rezygnujemy z wakacji, ale szukamy tańszych opcji

Niemal wszyscy Polacy, bo 98 proc., planują wyjechać tego lata na wakacje, a większość na organizację wypoczynku zamierza wydać ponad 3 tys. zł. Ponad połowa z nas będzie wypoczywać od 8 do 14 dni.

Według badania konsumenckiego firmy Klarna „Sports & Travel Report 2024”, największy odsetek osób chętnych do podróżowania występuje w przypadku pokolenia Baby Boomers (58-78 lat), gdzie 99,6 proc. ankietowanych wybiera się na letnie wyjazdy. Wśród młodszych grup wiekowych takie spędzenie urlopu deklaruje 97 proc. respondentów.

Ponad połowa Polaków spędzi na wakacjach od 8 do 14 dni. Z dwutygodniowego odpoczynku najchętniej skorzystają Millenialsi (26-41 lat) – tyle czasu przeznaczy na urlop aż 62 proc. z nich. Niektórzy respondenci skorzystają z dłuższych wyjazdów: 4 proc. ankietowanych mówi, że tego lata na wakacjach spędzi ponad miesiąc.

Sprytniejsze wybory

„Wzrost kosztów życia wpływa na wakacyjne podróże Polaków, ale nie oznacza rezygnacji z nich. Nasze badania pokazują, że ponad jedna trzecia respondentów (35 proc.) poszukuje tańszych opcji zakwaterowania, a co czwarty decyduje się na korzystniejsze finansowo rozwiązania transportowe” – mówi Łukasz Dwulit, szef firmy Klarna na Europę środkowo-wschodnią.

Młodzi oszczędniejsi

Jak pokazuje raport, do zmniejszenia kosztów podróży dąży głównie najmłodsza grupa badanych. Wśród Gen Z (18-25 lat) blisko połowa osób (46 proc.) poszukuje tańszych noclegów, a ponad jedna trzecia decyduje się na atrakcyjniejszy cenowo sposób dojazdu do miejsca docelowego. Jednak to Millenialsi, w porównaniu do innych grup wiekowych, najczęściej postanawiają podróżować bliżej domu. Takie rozwiązanie wybrało ponad 20 proc. respondentów w wieku 25-41 lat.

Duży odsetek pytanych deklaruje, że na podróże przeznaczy ponad 3 tys. zł. Jedyną grupą wiekową, w której większość badanych zadeklarowała niższą kwotę jest Pokolenie Z. Jest ona jednak tylko nieznacznie niższa, bo mieści się w przedziale 2,5-3 tys. zł. Według badania Polacy czerpią inspiracje do swoich podróży z rozmaitych źródeł - najczęściej są to polecenia od rodziny oraz przyjaciół (54 proc. wskazań), blogi podróżnicze (51 proc.) oraz media społecznościowe (46 proc.)..

Finanse i klimat kluczowe

Na wybór wakacyjnej destynacji wpływają przede wszystkim kwestie finansowe i klimatyczne. Oba te czynniki są ważne dla ponad połowy respondentów (54 proc.). Pogoda jest szczególnie istotna dla najstarszej grupy badanych (58-78 lat) – wspomina o niej 62 proc. uczestników badania. Z kolei troskę o budżet deklaruje aż 57 proc. przedstawicieli najmłodszej grupy wiekowej (26-41 lat).

Jak pokazuje badanie, 51% naszych rodaków decyduje się na wakacje za granicą w jednym z europejskich krajów, a 44 proc. zamierza podróżować po Polsce. Najwięcej krajowych wycieczek odbędą Baby Boomers (49 proc.). Na drugim biegunie jest Pokolenie Z – aż 88,5 proc. „Zetek” organizuje wyjazdy za granicę.

Źródło: PAP

Oprac. GS

