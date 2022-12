Wakacje zimowe Polaków w 2023 roku

35 proc. Polaków wyjedzie, by wypocząć zimą; ok. 70 proc. wyjeżdżających wypocznie w kraju - wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej. Zgodnie z raportem co czwarta osoba planująca zimowy wypoczynek w Polsce jako najważniejszy cel wyjazdu wskazuje uprawianie sportów zimowych.

Jak podano w raporcie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), w sezonie zimowym 2022/2023 wyjazdy w celach turystycznych z co najmniej jednym noclegiem planuje 35 proc. Polaków w wieku 18 i więcej lat. Ponad 60 proc. wyjeżdżających chce wypoczywać w kraju, 29 proc. ma w planie wyjazdy wyłącznie zagraniczne, a 6 proc. będzie wypoczywać zarówno w kraju jak i za granicą.

Dodano, że najbardziej popularnym terminem wyjazdu są ferie szkolne (41 proc. wskazań). Mniej więcej co piąty respondent planuje wyjechać w okresie świąteczno-noworocznym, a 28 proc. w innym terminie zimowym.

Zaznaczono, że dla prawie 70 proc. wyjeżdżających główny wyjazd zimowy to wyjazd krajowy. Sześć na dziesięć z tych osób wyjedzie w polskie góry. Pozostali wybiorą inne miejsca w kraju.

Zgodnie z danymi POT ponad połowa planujących wyjazd zimą decyduje się na to, żeby zmienić otoczenie, wypocząć lub zwiedzać. „Tylko co czwarta osoba, która zimowy wypoczynek planuje w Polsce, jako najważniejszy cel swojego wyjazdu wskazuje +uprawianie sportów zimowych+” - wskazano w raporcie. Dodano, że po kilka procent ankietowanych jako główny cel swojego wyjazdu wskazuje udział w jarmarkach bożonarodzeniowych, zimowych wydarzeniach sportowych czy chęć zadbania o zdrowie i urodę.

Podczas krajowych wyjazdów zimowych polscy turyści najczęściej korzystać będą z wykupionych pakietów pobytowych (noclegi, wyżywienie lub inne usługi) w hotelu lub pensjonacie (39 proc.), a w dalszej kolejności z noclegów w hotelu, pensjonacie itp. bez wyżywienia (29 proc.) oraz z noclegów u rodziny lub znajomych (28 proc.).

Plany wyjazdowe Polaków, którzy w znacznej części deklarują, że zimowy wypoczynek odbędą w Polsce, to impuls dla wciąż odradzającej się turystyki krajowej. Duże znaczenie w doborze miejsc wypoczynku właśnie w naszym kraju miała możliwość skorzystania przez rodziny z dziećmi z przysługujących im świadczeń z Polskiego Bonu Turystycznego” - ocenił cytowany w raporcie wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Jak podano w opracowaniu POT, co czwarta osoba deklarująca zimowy wypoczynek za granicą wyjedzie w góry, a co dziesiąta osoba uda się do „ciepłych krajów” – „po słońce”. Najczęściej wskazywanymi celami wyjazdów zagranicznych są: wypoczynek i zwiedzanie (37 proc.), uprawianie sportów zimowych (25 proc.) lub udział w zimowych wydarzeniach sportowych (15 proc.).

37 proc. planujących zimowy wypoczynek wyjedzie na 4-7 dni. Mniej więcej co dziesiąty wyjeżdżający spędzi poza domem tylko 2-3 dni. Tyle samo jest osób, które wyjadą na dłużej – na od 8 do 14 dni. Jak podkreśliła POT, 16 proc. wyjeżdżających deklaruje, że wyjedzie na dłużej niż dwa tygodnie.

W raporcie zwrócono uwagę, że skłonność do wyjazdów maleje wraz z wiekiem respondentów. „Najczęściej wyjazdy zimowe planują osoby w wieku między 18 a 24 rokiem życia, najrzadziej – respondenci powyżej 66 roku życia. Częściej wyjeżdżają posiadający dzieci, lepiej wykształceni i osiągający wyższy dochód” - zaznaczono.

Wskazano, że planowanie wyjazdów jest również skorelowane z rodzajem wykonywanej pracy - częściej wyjeżdżają osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i właściciele firm oraz pracownicy umysłowi wyższego szczebla.

PAP (autor: Anna Bytniewska)/gr