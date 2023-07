Portfel na wakacje. Komu schudł najbardziej?

28,2 proc. gospodarstw domowych nie planuje żadnych wydatków na wakacje, 17 proc. Polaków przeznaczy na ten cel więcej pieniędzy niż przed rokiem, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) w ramach cyklicznego badania „Sytuacja na rynku consumer finance”.

W przypadku wskazanych 17 proc. gospodarstw domowych większe wydatki wcale nie oznaczają, że wakacje będą w tym roku dłuższe czy lepsze. Ceny hoteli, wycieczek, dojazdu i wyżywienia są znacznie wyższe. Sondaż wyraźnie pokazuje, że galopująca inflacja wymusza cięcie kosztów, co dla większości oznacza oszczędzanie na wydatkach wakacyjnych lub nawet rezygnację z wyjazdów - powiedział ekonomista IRG SGH i współautor badania Sławomir Dudek.

Jak wynika z badania, 34,5 proc. zamierza wydać na wakacje tyle samo, co rok temu, ograniczenie wydatków deklaruje 20,3 proc. Polaków, z wakacyjnych wydatków zrezygnuje natomiast 28,2 proc.

Odsetek rezygnacji z wydatków bądź ich zmniejszenia wobec ubiegłego roku jest najwyższy w gospodarstwach domowych o miesięcznych dochodach na poziomie poniżej 1 tys. zł na osobę - sięga 78 proc. Wysoki odsetek rezygnacji i ograniczania kosztów widać też w małych miastach (do 10 tys. mieszkańców). W tych miejscowościach 63 proc. gospodarstw domowych tnie wydatki wakacyjne w porównaniu do ubiegłego roku lub wcale ich nie poniesie. W dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) ten odsetek spada do 42 proc.

Z badania ZPF i IRG SGH wynika, że - biorąc pod uwagę podział na województwa - wydatki wakacyjne najmocniej tną mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Tam prawie co czwarte gospodarstwo domowe zadeklarowało, że nie wyda żadnych pieniędzy na wakacyjny wypoczynek, a jedna trzecia - mniej niż przed rokiem.

„Sytuacja na rynku consumer finance” to badanie realizowane od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH. W jego ramach respondenci odpowiadają na szereg pytań dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Efektem badania jest publikowany cyklicznie Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF). Pokazuje on aktualne nastroje konsumentów i pozwala przewidywać m.in. ich skłonność do zaciągania nowych zobowiązań.

